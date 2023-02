Gilles Rocca, è finita con Miriam: “E’ difficile dover spiegare”

E' Gilles Rocca a svelare che dopo 14 anni è finita con Miriam Galanti e lui non sembra stia bene

E’ Gilles Rocca a svelare a tutti che è finita la sua storia d’amore con Miriam Galanti, che la donna con cui ha condiviso 14 anni di vita non è più la sua fidanzata, non sarà più la sua compagna. Gilles Rocca dice tutto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Spiega che molti continuano a chiedergli perché sui social la sua fidanzata non è più con lui, perché mancano le loro foto di coppia, la loro quotidianità. Non deve essere stata una decisione presa a cuor leggero, non lo è mai, non può essere stato facile dopo un percorso fatto insieme, così lungo, ma Gilles Rocca sembra non conoscere fino in fondo la risposta alla domanda perché è finita. Commenta che è difficile spiegare il motivo perché forse non lo sa nemmeno lui. Forse è stata Miriam a volere chiudere la loro storia ma Gilles ha una richiesta, la rivolge a tutti, desidera che l’amore che c’è stato non venga sporcato da chi desidera sapere a tutti i costi perché è finita, cosa è accaduto.

Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati

“Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola… dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita” è così che annuncia a tutti che è finita, è così che Gilles Rocca conferma le voci che parlavano di crisi di coppia.

“È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile” così ha scritto questo lungo messaggio. “Prima che la notizia possa essere riportata male dai giornali ho preferito farlo io. Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite – concludendo – È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero. Grazie”.

Miriam Galanti non dice nulla, lei è ancora più riservata, lo è sempre stata.