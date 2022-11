Gilles Rocca e Miriam Galanti non si sposeranno mai: lei dice no alle nozze

La fidanzata di Gilles Rocca dice no al matrimonio, non lo sposerà mai

Per la prima volta Gilles Rocca e Miriam Galanti ospiti a Oggi è un altro giorno, la coppia appare in tv, dopo le tante richieste. Abbiamo visto Miriam nel pubblico di Tale e Quale Show pronta a sostenere il suo fidanzato ma si è dovuta abituare un po’ alla volta a questa nuova realtà. Gilles Rocca e Miriam Galanti stanno insieme da 14 anni ma non vogliono sposarsi, è lei che non vuole: “Non mi voglio sposare in generale, stiamo bene così. Ma lui è un uomo fortunato, ha una donna che non gli chiede di sposarla” la bellissima Miriam sorride ma Gilles confessa che ormai gli anelli li compra solo per lui. Non ha ricevuto un no dalla sua compagna, la proposta di matrimonio non c’è mai stata e Rocca pensa che non la farà mai, che lei non cambierà idea.

Gilles Rocca e Miriam Galanti a Oggi è un altro giorno

Non solo concorrente talentuoso a Tale e Quale Show ma anche vincitore di Ballando con le Stelle. “Non lo guardavo da sola a Ballando con le Stelle, era appena scoppiato il suo successo era una situazione nuova e a casa lo guardavo con degli amici perché mi metteva ansia” racconta lei.

Si sono incontrati a scuola di recitazione, secondo e primo anno, lei 19 anni e lui 26 e per Gilles Rocca è stato amore a prima vista. Anche Miriam confessa che è stato un colpo di fulmine: “Ero appena arrivata a Roma e lui ha questa ironia romana che a me piace molto”.

Antonio Mezzancella svela che hanno quasi dovuto costringere Gilles a partecipare al programma di Carlo Conti. “Ho montato gli strumenti per Tale e Quale dalla prima edizione e mi sembrava un po’ di chiedere”. Anche le salette di questa edizione dove Gilles ha provato le ha montate lui con la sua squadra, con suo padre. “Mi dava fastidio e non volevo mettere in difficoltà nessuno, non volevo si potesse pensare che ero un raccomandato”. Una perla rara Gilles Rocca, c’è chi chiede le raccomandazioni e chi ha talento e non si fa avanti.