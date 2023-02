Luca Argentero emoziona Cristina Marino nel suo ritorno a casa con il piccolo Noè

E' dolcissima la sorpresa di Luca Argentero nel ritorno a casa di Cristina Marino e il benvenuto al figlio

Cristina Marino è tornata a casa con suo figlio Noè Roberto e ha trovato la dolce sorpresa di Luca Argentero. E’ lei a pubblicare le foto sul suo profilo social. Si è emozionata tanto Cristina Marino, perché è già forte il ritorno a casa da mamma, ritrovare la piccola Nina e iniziare una nuova vita con la famiglia ancora più bella e grande, poi la sorpresa di Luca Argentero ha fatto il resto. Il secondo figlio di Luca Argentero e Cristina Marino è nato da pochi giorni, la scorsa settimana ma la mamma e il papà non hanno annunciato subito il suo arrivo. Ci ha pensato Chi ad anticipare data di nascita e nome del piccolo Argentero facendo arrabbiare non poco la coppia. Questa anticipazione invece non poteva darla a nessuno, è la bellissima mamma che mostra tutto l’amore da cui è circondata.

Cristina Marino torna a casa con Noè e si emoziona

Un arrivo a casa per il piccolino che ha reso tutti ancora più felici, quel benvenuto che è così semplice ma che regala così tanta gioia. Poi ci sono i palloncini a forma di cuore, ci sono i tantissimi fiori che amici e fan le hanno inviato e Cristina Marino non può fare altro che ringraziare tutti: “Quanto amore. Grazie per l’amore immenso”.

Sono foto rare perché Cristina Marino come Luca Argentero non amano mostrare molto del loro mondo. Quel nome composto da tre lettere: “Noé” è il più bello per Luca e Cristina.

In pochi minuti arriva un’altra ondata d’amore per la Marino e Argentero, tantissimi commenti pieni di auguri e di congratulazioni. Cuori ovunque nel post e dentro casa che in questo momento sarà ancora di più il più dolce dei nidi.

La moglie di Luca Argentero continua a scoprire nella loro casa i palloncini a forma di cuore, sono davvero ovunque, anche all’esterno. Ha ricevuto così tanti fiori che è impossibile tenerli in casa, li lascia all’esterno, sono davvero meravigliosi, come commenta lei emozionandosi ancora e ancora.

E’ l’attore pazzo di sua moglie e della sua famiglia ad avere organizzato il benvenuto al loro bambino e tante coccole per Cristina ma sul suo profilo social non pubblica nulla, resta quella dolcissima foto dell’annuncio della nascita, il 16 febbraio 2023.