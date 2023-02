Cristina Marino pubblica le foto poco prima del parto, il suo messaggio

Cristina Marino è appena diventata mamma per la seconda volta, mostra le foto poco prima del parto

Cristina Marino da pochi giorni è diventata mamma perla seconda volta, parto naturale anche per la nascita del suo piccolo Noè Roberto. Non pubblica le foto del secondo figlio ma quelle scattate poco prima del parto. Sono foto scattate da Luca Argentero e il messaggio di Cristina Marino è importante. E’ bellissima, serena, posa per le ultime foto, non sapeva che poco dopo sarebbe diventata mamma di nuovo. Aspettava già da giorni il momento del parto, distante dal gossip ma con la voglia di immortalare quelle ore, quei giorni che è riuscita a godersi fino in fondo. A disturbare Cristina Marino e Luca Argentero ogni tanto ci hanno pensato i follower troppo insistenti e curiosi; ogni volta lei ha risposto a tono zittendo tutti.

Cristina Marino prima del parto

Poche ore prima del parto era in posa per immortalare quei momenti, oggi Cristina Marino preferisce mostrare questo e parlare della magia del corpo, di quanto sia importante amarlo e prendersene cura. E’ parte del suo lavoro, la sua vita si basa molto sull’amore per il proprio corpo, l’ha insegnato anche a Luca Argentero, lo insegnerà ai suoi figli.

“Che magia il nostro corpo. Amatelo e prendetevene cura” ripete quella parola, “Magia” e sottolinea che le foto che pubblica sono state scattate poche ore prima del parto, prima che andasse in ospedale.

Di certo anche il secondo parto per Cristina Marino è stato un momento vissuto con grande emozione e senza grossi problemi. Non è per tutte così e forse è anche a questo che si riferisce quando parla di magia, di cura, di amore.

La coppia ha già pubblicato una prima foto con il secondo figlio, la classica foo con le tre mani, difficile possano arrivare altri scatti. Magari Cristina Marino e Luca Argentero sceglieranno di pubblicare dei teneri dettagli ma niente altro. Desiderano da sempre proteggere la loro vita privata, la loro famiglia, non mostrare i volti dei loro figli.

C’è chi commenta la bellezza di Cristina, in tantissimi fanno gli auguri per la nascita, chi sorride dicendo “Non tutte siamo dee come te” ma Cristina ha parlato di cura e amore.