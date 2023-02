Che passione tra Totti e Noemi Bocchi: una coppia che sta facendo innamorare

Le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi dicono tutto. Sono tutti scatti rubati dai paparazzi durante la vacanza a Venezia

La breve vacanza di Francesco Totti e Noemi Bocchi a Venezia è stata davvero una fuga d’amore. La rivista Chi pubblica tutte le foto rubate alla coppia, sono solo scatti spontanei e rivelano tutta la tenerezza di un amore che inizia a far sognare. E’ passato un anno dall’esplosione del gossip su Francesco Totti e Ilary Blasi che si stavano lasciando. Solo dopo sono arrivate le prime foto di Noemi Bocchi e in quel momento la nuova coppia ha fatto davvero molta attenzione. Dal famoso red carpet Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più ma non hanno nemmeno voglia di rilasciare interviste e parlare della loro storia ma l’amore tra loro è evidente. Se prima gli affezionati al gossip si dividevano schierandosi per Ilary Blasi o per Francesco Totti adesso ci sono le nuove storie d’amore pronte ad emozionare.

Francesco Totti e Noemi Bocchi le foto a Venezia

Alfonso Signorini ha dedicato all’ex capitano della Roma e alla sua compagna la copertina di Chi ma all’interno del settimanale c’è molto di più che un giro in taxi boat, c’è un vero reportage pieno di passione, tenerezze, ironia, risate. Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme sono felici.

46 anni lui, 38 anni lei, a Venezia non smettono di sorridere, i paparazzi li seguono confondendosi come loro tra le meravigliose maschere di Carnevale. Abbracciati attraversano piazza San Marco, cenano a lume di candela, tutto sembra meravigliarli, come se vedessero Venezia per la prima volta. Un San Valentino meraviglioso ma anche focoso a giudicare dalle foto che i paparazzi hanno rubato puntando gli obiettivi verso il balcone dell’hotel veneziano scelto dalla coppia.

Un vero servizio fotografico ma rubato, perché Totti e Noemi non avrebbero mai accettato, non ancora, di posare per la cronaca rosa. Dopo la dolce gita in laguna sono ripartiti in treno e a Roma sono arrivati sempre mano nella mano come due ragazzini al primo amore.

In un anno tutto si è trasformato, è finito un matrimonio importante, c’è stata la separazione a dir poco doloroso tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ci sono state le accuse reciproche tra i due ex; Totti ha detto troppo e poi ha capito l’errore ma le denunce erano già partite. E’ arrivato Bastian Muller nella vita di Ilary Blasi, anche per lei è tornata la passione e la voglia di scoprire una nuova vita. Forse il 14 marzo in tribunale riusciranno a risolvere tutto e procedere con il divorzio senza causare altra sofferenza, forse l’amore vince sempre, ma un altro amore.