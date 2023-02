Anna Tatangelo: arriva la dichiarazione d’amore di Mattia Narducci, le foto insieme

E' il fidanzato di Anna Tatangelo a sorprenderla pubblicando una foto insieme: la dichiarazione d'amore di Mattia Narducci

Le due foto pubblicate da Mattia Narducci sono una dichiarazione d’amore per Anna Tatangelo. E’ lui, il bellissimo modello, il fidanzato di Anna Tatangelo. Non è una novità ma questa è una dolcissima conferma ed è il nuovo compagno della cantante a voler uscire allo scoperto, a dire a tutti che Mattia Narducci e Anna Tatangelo sono una coppia, che si amano. Uno scatto in bianco e nero, abbracciati, dolcissimi e pieni di passione, quella meravigliosa rosa rossa pubblicata subito dopo e stretta tra le loro mani dice molto della loro storia. Non sono le prime rosse che Narducci regala alla sua fidanzata, il loro amore vola già alto ma quando è iniziato? Nell’ultimo loro viaggio insieme a Parigi sono stati beccati anche dai paparazzi ma prima che le foto arrivassero sui siti e tra le riviste di gossip entrambi avevano già sparso indizi ben precisi.

Anna Tatangelo felice con il nuovo fidanzato

E’ già da un po’ di settimane che si conosce il nome del nuovo compagno di Anna Tatangelo, adesso c’è la conferma che ha il valore di una bellissima dichiarazione d’amore, ed è proprio il gesto di Mattia Narducci che fa pensare che questo amore sia diverso.

Anna Tatangelo è serena, è raggiante, il suo nuovo amore sembra all’altezza delle sue aspettative. E’ lui infatti a fare il primo passo sui social, a volere dire a tutti che è innamorati di Anna anche se la Tatangelo non ha ancora condiviso la foto del suo fidanzato. Tra le storie di Instagram della cantante di Sora c’è l’addio a Maurizio Costanzo, lo conosceva bene, forse non ha voluto mettere una accanto all’altro due emozioni così forti ma purtroppo così diverse, una dolorosa, l’altra piena di gioia.

Non sappiamo ancora come e dove si sono conosciuti, quando hanno capito che si stavano innamorando, quando hanno deciso di uscire allo scoperto, di credere nel loro amore.

Anna Tatangelo è stata la compagna di Gigi D’Alessio per così tanto tempo, il suo primo amore, quello che credeva sarebbe durato per sempre, soprattutto dopo la nascita del figlio Andrea.

Quando è arrivato Livio Cori forse era ancora troppo presto, forse non era quello giusto. Chissà se Mattia Narducci, che è più giovane di dieci anni, è l’uomo giusto per lei. Di certo la prima dichiarazione d’amore, il primo passo, le prime foto, fanno sognare.