Anna Tatangelo con Mattia Narducci si scatena tra selfie ed emozioni

Finalmente anche Anna Tatangelo si lascia andare e mostra tutta la felicità di un nuovo e importante amore, quello per Mattia Narducci

Il primo ad uscire allo scoperto tra i due è stato Mattia Narducci ma adesso anche Anna Tatangelo non mantiene più il segreto né il silenzio. E’ felice Anna Tatangelo e si vede. In coppia con Mattia Narducci non ha più paura a mostrarsi e lo fa anche con le linguacce. Sui social arrivano i primi selfie di coppia, dopo la dichiarazione d’amore del modello adesso la cantante si scatena. I follower impazziscono per loro, non solo la Tatangelo per la prima volta mostra le foto con il nuovo fidanzato ma è anche la prima volta che si lascia andare a selfie teneri e spiritosi. Non c’è dubbio che insieme siano bellissimi ma non c’è dubbio che accanto ai complimenti e le congratulazioni siano entrambi pronti a ricevere le inevitabili critiche. Anna Tatangelo e Mattia Narducci vogliono dirlo al mondo intero che sono innamorati e che ieri è stata una domenica speciale. Sguardi intensi, tenerezze, mani che si intrecciano, rose rosse e linguacce ed è così che entrambi ufficializzano la loro storia d’amore.

Da quanto tempo stanno insieme Anna Tatangelo e Mattia Narducci?

Nessuno sa rispondere con precisione a questa domanda ma si immagina che tra la cantante e il modello tutto sia iniziato già da un po’ di tempo e che insieme siano anche riusciti anche a mantenere il segreto. Questa è la prova che se davvero si vuole si può scappare dai paparazzi e non far sapere nulla al gossip.

Sono stati paparazzati la prima volta a Parigi ma prima che le riviste di cronaca rosa pubblicassero le loro foto di coppia hanno preferito dirlo loro, a modo loro. I fan erano già impazziti quando Anna Tatangelo pubblicò tra le storie di Instagram la doppia colazione vista letto in hotel.Quanti anni ha Mattia Narducci se lo chiedono in molti, è più giovane di Anna Tatangelo, ha 26 anni, dieci anni in meno della cantante, ma poco importa, anzi nulla. Sono bellissimi, innamorati e felici. Ma più di tutto la cantate di Sora appare diversa dal solito, la sensazione è che questo sia un amore speciale.