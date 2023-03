Licia Colò matrimonio finito dopo 20 anni: è finita con Alessandro Antonino

Licia Colò e il marito si sono lasciati, è finita dopo 20 anni di matrimonio

E’ davvero finita tra Licia Colò e suo marito, Alessandro Antonino. Dopo 20 anni di matrimonio la rottura è definitiva. “Ci siamo lasciati” è quanto ha fatto sapere la conduttrice, ammettendo e annunciando la fine di certo dolorosa. 11 anni di differenza ma non è certo la più giovane età di Alessandro Antonino ad avere portato la coppia alla crisi fino alla separazione. Licia Colò e Alessandro Antonino si sono sposati nel giugno del 2004 e un anno dopo sono diventati genitori di Liala che oggi è quasi maggiorenne. Figlia unica per entrambi, per qualcuno forse la coppia ha atteso che la bambina diventasse grande, ipotizzando una crisi già lunga. Ma è alla rivista Nuovo che Licia Colò conferma tutto. E’ il settimanale di gossip che pubblica la dichiarazione della conduttrice di Alle falde del Kilimangiaro.

Licia Colò: “Io e mio marito ci siamo lasciati”

Niente di più breve e semplice, così ha dichiarato la conduttrice 60enne. Nessun particolare, nessun dettaglio, niente perché entrambi sono sempre stati molto riservati, hanno sempre protetto la loro vita privata.

Licia e Alessandro non erano legati solo nella vita privata ma anche nel lavoro. Lui ha collaborato alla realizzazione di alcuni programmi condotti da Licia Colò. Antonino ha 49 anni ed è noto sui social come Mr Nat, è un pittore campano. Ha condotto la rubrica I viaggi di Alessandro Antonino su Tv 2000 e ha collaborato con l’ex moglie per il programma Eden in onda su La7.

Tempo fa è stata proprio la Colò a definire solido il loro amore, la loro storia, a confermare che gli 11 anni di differenza erano in realtà inesistenti perché suo marito era un giovane vecchio. L’aveva ringraziato per continuare a sostenerla sempre nei momenti difficili, questo grazie alle differenze che li completavano: “Mio marito ed io siamo completamente diversi nel modo di approcciare la vita. Questo fa in modo che il nostro dialogo sia sempre stimolante e divertente. Quando io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio”. Alla fine non è più bastato, dopo 20 anni di matrimonio è finita per sempre.