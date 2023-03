Novella 2000 mostra le foto di Chiara Ferragni e Fedez insieme: “Macchè crisi”

Su Novella 2000 scatti esclusivi della giornata in agriturismo di Chiara Ferragni e Fedez: niente crisi per i Ferragnez

Roberto Alessi mostra la cover della rivista Novella 2000 al prossimo numero in uscita. Lo fa sui social, pubblicando alcuni scatti che saranno sulla rivista ( e che sono al momento anche sul sito on line di Novella). Scatti che ritraggono Fedez e Chiara Ferragni nella mattinata del 4 marzo 2023. Oggi Chiara e Federico erano insieme, come ha testimoniato anche il sito web valbrembanaweb.com. Che Chiara e i bambini fossero insieme in un agriturismo, lo si era capito dagli scatti che l’imprenditrice aveva postato poche ore fa sui social. I fan più attenti avevano anche notato che in una delle ultime foto che Chiara ha postato su instagram, si intravedeva l’ombra di Federico, che quasi certamente era proprio di fronte a sua moglie e ai bambini. Tante le persone che nei commenti si erano augurate che la famiglia fosse unita. E così è. Le foto pubblicate on line, che saranno poi anche su Novella 2000, sono quelle di una famiglia che sembra serena. Fedez e Chiara hanno trascorso la mattinata insieme, tra un pranzo genuino e gli amatissimi animali, con i quali Vittoria e Leone, amano spesso passare il fine settimana.

I Ferragnez di nuovo insieme con i bambini: le ultime foto

I Ferragnez sono stati fotografati mentre erano tutti insieme nell’agriturismo Ferdy di Lenna dall’influencer Chiara Ferragni. Se qualche settimana fa, c’era solo il papà di Federico, l’amato nonno di Leone e Vittoria, oggi invece anche il cantante era presente, come si vede nelle foto che sono state pubblicate dal sito , e come mostra anche Roberto Alessi nella sua pagina instagram. Il direttore di Novella 2000 ha fatto notare che quelle immagini, non sembrano essere quelle di una coppia in crisi, anzi. E infatti il giornale che dirige, titolerà: “Macchè crisi”.

Chiara, che indossa un cappottino verde, impossibile da non notare, sorride e sembra serena insieme ai suoi figli e a Fedez. Il rapper oggi avrebbe dovuto essere ad Ancona, per deporre nel processo sulla strage di Corinaldo, ma per motivi di salute, non si è presentato.

Tutti i fan della coppia si augurano quindi che questi scatti, siano davvero la dimostrazione di una crisi scacciata e che i Ferragnez superino anche questo momento di difficoltà. In fondo mezzo mondo fa il tifo per loro.