Fedez non si presenta in aula per la strage di Corinaldo, Selvaggia Lucarelli non perdona

Fedez manda un certificato medico e non si presenta in aula. Selvaggia Lucarelli lo accusa. Ma come sta davvero il rapper?

Per la seconda volta Fedez non si è presentato in aula per il processo legato alla strage nella discoteca di Corinaldo. Il rapper ha giustificato l’assenza con un legittimo impedimento inviando un certificato medico. Selvaggia Lucarelli non perdona, segue in modo costante Fedez e questo passo, la scelta di non presentarsi ancora una volta in tribunale per lei è gravissima. Era stato convocato dai giudici perché era stato ospite della stessa discoteca. Ricorderete la drammatica notizia del 2018, morirono 5 ragazzini e una madre e da allora le loro famiglie attendono giustizia. Il Corriere di Bologna riporta che la prima udienza era stata fissata lo scorso 24 febbraio e che sia Fedez che Sfera Ebbasta non si erano presentati per impegni di lavoro ma c’era la disponibilità di presenziare ad Ancona la settimana successiva; invece, Fedez ha mandato un certificato medico.

Come sta Fedez?

Ieri il marito di Chiara Ferragni ha voluto precisare che preferisce restare lontano dai social perché sta attraversando un periodo difficile, specificando che non c’entra nulla con il rapporto tra lui e sua moglie. Gli evidenti problemi degli ultimi giorni, nelle sue rare apparizioni sembrano siano alla base della sue scelte. E’ chiaro, ha mandato un certificato medico per la sua assenza in aula per una testimonianza importante.

Selvaggia Lucarelli però non si lascia convincere e lo attacca: “Se davvero ti impegni molto per fare del bene all’umanità, oltre a uova e assegni sempre a favore di telecamera, vai a fare il tuo dovere di cittadino” e la giornalista non è l’unica a puntargli il dito contro. Era davvero importante la sua presenza ma forse sta davvero male.

“L’altra volta dovevi girare uno spot, questa volta un certificato medico. Intanto, ci sono tante famiglie che dopo 5 anni ancora aspettano che sia fatta giustizia per 5 ragazzini e quella madre morti. E aspettano anni anche per rinvii come questi” ha aggiunto la Lucarelli tra le storie Instagram.

Che succede a Fedez, come sta? Anche Sfera Ebbasta per la seconda volta non si è presentato. La magistratura ha bisogno di fare chiarezza, i genitori di quei ragazzini attendono di sapere, attendono giustizia. Il marito di Chiara Ferragni non sta passando un bel periodo. Fabrizio Corona è certo che lei voglia divorziare e che sia questa la causa del suo malessere, dei problemi di balbuzie, delle difficoltà che sta vivendo. Selvaggia ugualmente non perdona.