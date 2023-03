Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme: la prima foto che conferma tutto

Finalmente Chiara Ferragni e Fedez appaiono di nuovo insieme sui social

Chiara Ferragni è tornata a casa dopo la Paris Fashion Week, è tornata dai suoi bambini ma anche da Fedez. Non c’è più alcun dubbio, i Ferragnez superano tutto e tornano più forti di prima sui social. Da quando è terminato il festival di Sanremo 2023 non avevamo più visto Fedez e Chiara Ferragni insieme sui social, così tutti hanno pensato che fossero in crisi per quando accaduto sul palco e fuori dall’Ariston. Oggi dimostrano che se c’è stato qualche problema è tutto superato. Soprattutto Chiara Ferragni ha appena dimostrato che lei è sempre dalla parte di suo marito. Ieri Fedez ha rivelato cosa gli è accaduto nelle ultime settimane, i problemi di salute a causa di un farmaco sbagliato, i problemi per non avere pensato alla salute mentale ma solo al fisico, per avere accumulato lo stress, per avere pensato di essere più forte. Poi l’errore del farmaco, la sospensione immediata e le conseguenze che il rapper ha confidato ieri sera sui social.

Fedez e Chiara Ferragni la prima foto insieme dopo Sanremo

Chiara Ferragni a distanza aveva pubblicato una vecchia foto, loro due che sorridono, aggiungendo semplicemente “Così” e un cuore rosso, la conferma che tra loro non c’era davvero alcun problema, ma era una vecchia foto, prima delle nozze.

Chiara Ferragni è tornata a casa, dopo i giorni frenetici a Parigi. Le foto con i bimbi e finalmente anche l’atteso scatto con suo marito. Tutto è chiarito, tutto è passato ma è incredibile come qualsiasi scelta, parola, confessione o assenza dei Ferragnez coinvolga tutti. Adesso quasi tutti ringraziano Fedez perché ha parlato di salute mentale.

Non tutti credono alla coppia, non tutti credono al rapper ma in realtà è dal loro silenzio sui social che tutti hanno pensato di tutto.

E’ stato un momento difficile per la coppia, la spiegazione l’ha data ieri lui mentre quasi tutti hanno pensato che il matrimonio fosse in crisi. Invece, Chiara Ferragni stava solo cercando di proteggere il padre dei suoi figli in un momento di fragilità.