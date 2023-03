Fedez torna sui social e spiega tutta la verità: “Su mia moglie una tempesta di merd* mediatica immeritata”

Fedez rompe il silenzio dopo quasi un mese da tutte le voci sulla sua crisi con Chiara Ferragni e spiega che cosa sta succedendo davvero: problemi di salute

E’ Fedez questa volta a spiegare tutta la verità sui social. Stufo di sentire cose sul suo conto ha deciso, oggi che sta un po’ meglio, di chiarire tutto. E parte da lontano per spiegare che in questi giorni ha avuto dei seri problemi di salute. Non solo: mette a tacere tutte le malelingue, scaccia via ogni gossip becero e ringrazia Chiara Ferragni, sua moglie. La persona che più di tutti è stata al suo fianco in questo periodo difficilissimo e che purtroppo, ha dovuto tacere, per proteggerlo. E si è presa ondate di letame addosso, accusata persino di voler divorziare da lui. “Purtroppo devo partire da un po’ indietro ovvero da quando mi è stato diagnosticato il tumore al Pancreas e per quanto privilegiato possa essere stato oggi realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento, affidando a psicofarmaci che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno non indicato a me” ha detto Fedez. Il rapper ha quindi fatto capire che per uscire da una situazione in cui era molto fragile mentalmente, ha scelto i farmaci ma qualcosa non è andato nel modo giusto.

Tutta la verità di Fedez sull’ultimo mese

Fedez nelle storie su instagram ha spiegato: “Mi era stato prescritto a gennaio uno molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato effetti collaterali dal punto di vista fisico come dei tic alla bocca. Mi ha dato effetti collaterali forti e l’ho dovuto sospendere in maniera repentina“. Una cosa che ovviamente non si fa mai, perchè gli psicofarmaci vanno scalati, non si sospendono. Ma quando la situazione è grave, quando un farmaco ti sta dando degli effetti collaterali importanti, allora devi smettere di prenderlo e Fedez lo ha fatto. Purtroppo però è successo che è stato ancora peggio. Smettendo di prendere questo farmaco ha iniziato ad avere delle problematiche diverse.

“Mi ha dato un annebbiamento cognitivo – ha raccontato l’imprenditore sui social – spasmi muscolari alle gambe che mi impedivano di camminare, vertigini, nausea. Ho perso 5 chili in 4 giorni. Non riuscivo a lavorare, non c’ero alla presentazione di LoL, né al processo per la strage di Corinaldo”.

E ancora: “Ad oggi non sono al 100%, ho ancora un po’ di vertigini e sudorazione, ma miglioro giorno dopo giorno. ” Poi in lacrime ha concluso: “Per quanto questo periodo sia stato infelice, mi ha fatto capire molte cose. Ad esempio quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale, sulla mia famiglia e su mia moglie. In questo periodo è stato detto di tutto su di lei, ma è l’unica persona che mi è stata affianco. Mi dispiace che abbia subito una tempesta di merda mediatica immeritata. Se posso darvi un consiglio, qualsiasi evento traumatico possa accadervi, prendetevi cura delle vostre ferite”.