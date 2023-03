Vittorio Garrone coccola Antonella Clerici con una dedica dopo aver letto “Mantieni il bacio”

E' la più dolce delle dediche. Vittorio Garrone la sceglie per Antonella Clerici

Vittorio Garrone non smette mai di corteggiare Antonella Clerici, è uno dei segreti del loro amore. Tra le storie di Instagram l’ennesima dichiarazione d’amore, una dedica estratta dal libro di Massimo Recalcati, Mantieni il bacio. Un selfie di coppia e come sempre Antonella Clerici e Vittorio Garrone sorridono all’obiettivo. Lui sceglie la frase “Non ti amo perché mi manchi, ma mi manchi perché ti amo” aggiunge due cuori rossi e ancora una volta colpisce al cuore la sua compagna. Impossibile non innamorarsi di questa coppia. Si sono incontrati quando non erano più giovanissimi e quando forse entrambi avevano smesso di credere che l’amore sarebbe arrivato di nuovo. Invece, ha sorpreso entrambi e da lì la loro vita è cambiata. Antonella Clerici ha fatto una scelta importante, ha lasciato Roma, ha lasciato La prova del cuoco, ha scelto di cambiare vita e di vivere con Vittorio, con il suo compagno. Maelle sta crescendo in una bellissima famiglia allargata, non deve essere sempre semplice ma è di certo meraviglioso.

Vittorio Garrone un’altra dichiarazione d’amore ad Antonella Clerici

“L’amore dura solo il tempo di un bacio? La sua promessa è destinata fatalmente a dissolversi? La fiamma che brucia può durare eternamente? Oppure ogni amore finisce inevitabilmente? Il desiderio per esistere non ha forse sempre bisogno del Nuovo? Il matrimonio è allora condannato a essere solo il cimitero del desiderio? E il lessico famigliare a esaurire il lessico amoroso? Può esistere un amore che dura nel tempo mentre continua a bruciare? In sette brevi lezioni Massimo Recalcati scandaglia tutti questi interrogativi e offre ai suoi lettori i testi del programma televisivo “Lessico amoroso”.

Romantico e attento Vittorio Garrone ha fatto sua una dichiarazione d’amore che tante donne sognano e che Antonella Clerici riceve spesso.

A farli incontrare un po’ di anni fa è stata la dottoressa Evelina Flachi, amica di entrambi. Era da tempo che pensava che potevano essere la coppia perfetta, che incontrandosi si sarebbe capiti, piaciuti, innamorati. Alla fine ci è riuscita ma Vittorio Garrone ha dovuto corteggiare la Clerici per un bel po’ di tempo, con lettere profumate, con i tempi giusti… e continua a farlo, sempre.