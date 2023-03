Alena Seredova risponde a chi le dice che con Alessandro Nasi le è andata meglio che con Buffon

La risposta di Alena Seredova sul matrimonio con Alessandro Nasi dopo quello con Buffon è da leggere

Alena Seredova sta per sposare Alessandro Nasi, secondo matrimonio dopo quello finito male con Gigi Buffon, il padre dei suoi due figli più grandi. Nessuno dimentica il gossip di quel periodo, quando saltò fuori la relazione tra Buffon e Ilaria D’Amico. Non può certo dimenticarlo lei che scoprì tutto proprio grazie ai pettegolezzi della cronaca rosa. Era tutto vero ma sono passati gli anni, sono nati altri bellissimi bambini, ma non mancano le frecciatine. A volte è Alena Seredova a lanciarne qualcuna, perché per lei non esiste la famiglia allargata; altre volte, come in questo caso, sono i follower che stuzzicano. Tra le ultime storie Instagram la Seredova commenta i preparativi per il matrimonio, dice che ha un po’ perso il treno, che a volte ci pensa, che tra qualche settimana è il suo compleanno, compie 45 anni. Un bilancio di vita come fanno tutti ma i follower come sempre la coccolano e le ricordano “Ti è andata meglio”. Alena Seredova risponde senza pensarci due volte.

Quel “Ti è andata meglio” la fa riflettere e in un attimo ha la risposta pronta: “Penso che è andata meglio a tutti quanti. Se adesso siamo tutti contenti vuol dire che è meglio così, no?”. Questa la risposta di Alena Seredova, a metà tra una frecciatina e la diplomazia, un modo di fare che piace a tutti e che ha sempre avuto. Il suo sorriso stende tutti, il suo modo di rispondere non ammette repliche ma è al tempo stesso dolcissimo. La ragione è sempre stata dalla sua parte, Alena Seredova non ha mai sbagliato una reazione, perché ad agire sono stati gli altri.



A chi le chiede se con Alessandro Nasi hanno pensato di avere un altro figlio risponde: “Ci abbiamo pensato più volte, anche perché mi sarebbe piaciuto tantissimo per la Vivi, anche per Ale. È che dopo questo parto sono stata un po’ stanca, ho ragionato molto e ho deciso che le energie che ho voglio dedicarle a chi c’è già”. Ed è qui che è arrivata la sua risposta sul treno che crede di aver perso. Intanto, è in arrivo un bel viaggio, di nozze.