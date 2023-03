Ilary Blasi rovina i piani di Totti e Noemi in attesa del 14 marzo

Il 14 marzo si avvicina e Ilary Blasi ha già rovinato i piani di Totti e Noemi Bocchi

Il 14 marzo è prevista la prima udienza per il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti. Non è stato raggiunto alcun accordo, i legali hanno lavorato per mesi ma senza un esito positivo. L’ex coppia è pronta a scontrarsi in tribunale; secondo indiscrezioni anche gli avvocati di Ilary e Totti hanno smesso di parlarsi, non hanno più motivo per farlo, ognuno è pronto a procedere per la propria strada. Trattative saltate del tutto e questo per Francesco Totti e Noemi Bocchi significa che non potranno realizzare ciò che desideravano. Forse è stata Ilary Blasi a non cedere, a non volere raggiungere un accordo, così raccontano i soliti bene informati che aggiungono anche come e perché la conduttrice avrebbe rovinato i dolci piani dell’ex marito con la nuova compagna.

Totti voleva sposare il prima possibile Noemi

Chissà se è vero ma intanto la solita gola profonda spiffera tutto e sulla rivista Nuovo si legge quella che era l’intenzione dell’ex calciatore: “L’avrebbe sposata a breve, se non ci fosse stato questo intoppo. Chiudere con Ilary il prima possibile era il suo intento”. Quindi, dopo la convivenza Francesco Totti avrebbe voluto presto il matrimonio ma ovviamente adesso deve fare un passo indietro, deve mettere da parte i suoi sogni.

Matrimonio di certo rimandato ma possibile che dopo 20 anni con Ilary Blasi lui sia già così sicuro di volere passare il resto della sua vita con Noemi che forse non conosce da poi così tanto tempo? Il gossip non smette di interessarsi all’ex coppia e alle nuove coppie. Anche Noemi Bocchi inizia a dare informazioni e indizi alla cronaca rosa pubblicando i gesti pieni di romanticismo di Totti. Il caffè con accanto i Baci Perugina, lei che mostra tutto in una storia aggiungendo la canzone perfetta. Ilary invece mostra altro e si sente sempre più libera. Presto partirà la nuova Isola dei famosi, avrà meno tempo da dedicare a Bastian, forse sarà lui a raggiungerla spesso a Milano.