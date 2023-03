Ambra Angiolini e Andrea Bosca a cena con la famiglia: è ufficiale

A cena con Ambra Angiolini e Andrea Bosca ci sono anche i genitori e i figli dell'attrice che svela tutta la felicità

Ambra Angiolini conferma la storia d’amore con Andrea Bosca pubblicando storie a cena con il suo compagno e parte della sua famiglia. Ieri abbiamo visto le foto di Ambra Angiolini e Bosca scattate dai paparazzi, stanno facendo il giro del web e non c’è dubbio che a tutti la coppia di attori piaccia molto. La Angiolini è di nuovo innamorata, ovviamente tutti fanno il tifo per lei, soprattutto le donne, dopo la triste fine della sua storia con Massimiliano Allegri. L’attrice è in scena al Teatro Carcamo con Il Nodo e il Andrea è con lei che sceglie di ufficializzare mentre è a cena con i collegi di teatro e con i suoi figli, Leonardo e Jolanda nati dalla lunga relazione con Francesca Renga. “Famiglia a teatro… grazie” scrive l’attrice aggiungendo cuori rossi e un sorriso che dice tutto. Ma c’è anche altro perché a cena ci sono anche i genitori di Ambra, ci sono Alfredo e Doriana. In scena il successo è enorme, Ambra Angiolini ancora una volta merita tutti gli applausi del pubblico che riempie i teatri per assistere al suo nuovo spettacolo.

Ambra Angiolini presenta il suo nuovo compagno

E’ la prima storia social che Ambra Angiolini pubblica con accanto Andrea Bosca. Le presentazioni in famiglia ci sono già state da tempo. Dopo le foto pubblicate da Diva e Donna adesso ha voglia di confermare tutto, di confermare che crede ancora una volta nell’amore. La rivista di gossip questa settimana pubblica le foto della coppia alla stazione di Roma tra coccole e tenerezze con poca voglia di salutarsi. Sono innamorati e si vede. Lui vive a Roma, lei a Milano, è un amore che li fa viaggiare di continuo ma fanno di tutto per stare insieme.

Entrambi attori, legati dalle stesse passioni. Si sono incontrati e innamorati sul set e non si sono più lasciati. Galeotto il set di Protezione Civile, la fiction che vedremo presto. Erano in Sicilia, a Stromboli, da quel momento tutto è andato in crescendo e oggi Andrea Bosca aspetta Ambra anche dietro le quinte mentre lei è in scena con la sua commedia. Andrea resta dietro con Jolanda e tutto questo ha il meraviglioso sapore che piace alla Angiolini, sapore di famiglia.