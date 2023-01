Jolanda Renga: “A mamma Ambra Angiolini non ho mai detto una bugia”

A Verissimo Jolanda Renga confida com'è il rapporto con Ambra Angiolini e Francesco Renga, mamma e papà

Jolanda Renga ospite oggi 21 gennaio 2023 a Verissimo non ha smentito la sua dolcezza, la sua riservatezza e aggiungiamo anche la sua bellezza. Si definisce timida, la figlia di Ambra Angiolini e Francesca Renga si racconta, è una ragazza meravigliosa che ha già conquistato tutti per la sua intelligenza e per la sua personalità. Sulla base di Angelo del suo papà Jolanda Renga entra nello studio di Verissimo, è la sua prima intervista e già dai primi istanti è la figlia che vorremmo, l’amica che vorremmo, la sorella che vorremmo. Sorride e ammette che è agitata ma che è anche bellissimo. Silvia Toffanin desidera far sapere a tutti chi è Jolanda Renga. Spontanea l’ospite dolcissima di oggi confida che Ambra ieri le ha mandato un messaggio, il papà l’ha chiamata ma non ha risposto, lo chiamerà dopo. Le immagini del passato di Francesca Renga e Ambra Angiolini, le interviste del passato dei suoi genitori, la spiegazione di Renga che parla di come è nato il brano Angelo. Ambra e Renga si emozionavano e si emozionano sempre quando parlano di lei.

Ambra, Renga, Jolanda e Leonardo non smetteranno mai di essere una famiglia

Lo ripetono sempre che sono una famiglia anche se sono separati. Danda, così chiamano Jolanda le persone che le vogliono bene, racconta del legame con suo fratello, è più piccolo e da un po’ stanno trovando il loro equilibrio, come non litigare. Hanno due anni e mezzo di differenza e Jolanda desidera essere il suo pinto di riferimento. Hanno vissuto le stesse cose

“Di papà ero innamoratissima di lui, mi piaceva sentirlo cantare, poi crescendo è diventato più difficile, ci scontriamo, capita perché ci vogliamo tanto bene e non sempre conosciamo il modo giusto per dimostrarlo e capirci. L’importante è sempre chiarirsi dopo”.

Jolanda Renga confida che il papà non le ha mai raccontato di Angelo, che è la canzone dedica a lei e alla nonna che non c’è più. “So che in quella canzone c’è tanto amore, cerco di non aspettarla spesso perché voglio che mi emozioni sempre”.

“A mamma non piace quando dico che è la mia migliore amica ma Ambra è la persona cui dico tutto, non passa un minuto che la chiama e glielo dico. Mi sento sempre protetta da lei ed è l’unica persona che penso potrò sempre raccontare tutto. Io non le ho mai detto una bugia e lei è molto onesta con me, non tenta di compiacermi”.