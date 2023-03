Orietta Berti festeggia l’anniversario di matrimonio con il suo Osvaldo

Orietta Berti festeggia l'anniversario di matrimonio e mostra le foto del giorno più bello con il suo Osvaldo



E’ dolcissima Orietta Berti nel pubblicare la foto del matrimonio con il suo Osvaldo. Sono passati 56 anni, oggi Orietta Berti festeggia un anniversario speciale. Un traguardo importante per la cantante e per Osvaldo ma per loro non c’era altra strada che quella del vivere per sempre insieme; fare di tutto per tenere sempre unita la famiglia. “Buon anniversario a me e ad Osvaldo” scrive la Berti che aggiunge la data delle nozze, il 14 marzo del 1967 e commenta “Sembra ieri”. Emozionata, felice, dà un abbraccio a tutti e conferma il suo amore per il padre dei suoi figli. Ieri sera durante la puntata del GF Vip tra un commento e l’altro, tra una bastonata e l’altra a chi lei crede sia nel reality show solo per fingere e vincere, ha anticipato che oggi avrebbe festeggiato i 56 anni di matrimonio. La foto postata sul suo profilo Instagram mostra due sposini giovanissimi, lei non è poi cambiata molto.

Orietta Berti la dedica al marito nel giorno dell’anniversario

Di certo sono una delle coppie più iconiche del mondo dello spettacolo, anche se insieme non appaiono più da tempo, per colpa dei problemi di salute di Osvaldo. Il marito di Orietta un po’ alla volta con il passare degli anni è stato costretto a cedere il suo ruolo al figlio, a farsi da parte per i gravi problemi alla vista e non solo. E’ stato suo marito nei vari decenni di carriera di Orietta Berti ad occuparsi di lei, di tutto. Aveva bisogno di qualcuno che le stesse sempre accanto e così ha fatto lui, nella vita privata e nella vita professionale, senza soffrire mai per il suo ruolo dietro le quinte. Osvaldo ne ha parlato in una recente e rara intervista al settimanale Chi.

Una foto in bianco e nero e oggi invece gli scatti sono tutti a colori. Dal loro amore sono nati due figli: Omar che ha 46 anni e Otis che ne ha 41. Orietta spera che il figlio che è già papà di due bambini si sposi presto, non vede l’ora, anche se ammette che a lei i matrimoni non piacciono, che non ci va mai. Dovrà però andare per forza a quello di suo figlio, anzi lo attende con ansia. Chissà come festeggeranno oggi Orietta Berti e Osvaldo Paterlini, magari sono con le persone più care, proprio per evitare la festa in stile matrimonio.