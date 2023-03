Fiammetta Cicogna, sconvolgente la sua confessione sul rapporto col padre delle figlie

Fiammetta Cicogna confessa tutto sulla sofferenza nella storia con il padre delle figlie, altro che amore

Fiammetta Cicogna ha lasciato il padre delle sue figlie, è tornata single, lo racconta al settimanale F, non senza dolore. L’attrice e conduttrice 34enne racconta dell’addio al multimilionario Carl Hirschmann, lo fa per la prima volta e quello che confida lascia senza parole. Non era una storia d’amore da favola, Fiammetta Cicogna confessa che lui era diventato la sua prigione ma aggiunge anche altro. La loro relazione è iniziata nel 2014, sembravano così felici, soprattutto con la nascita delle figlie, le gemelle Gioia e Gaia, nel settembre del 2019. A soli tre anni e mezzo adesso le piccole hanno mamma e papà separati ma Fiammetta racconta che lui “voleva esplorare altre donne”.

Fiammetta Cicogna: “Mai annullarsi per amore”

Al settimanale F Fiammetta Cicogna si apre del tutto, desidera raccontare la verità, perché è finita con il suo compagno. In questo modo spera di aiutare altre donne. Non prova rancore per lui ma crede che ci sia bisogno di maggiore sincerità. Si rivolge alle donne, è a loro che racconta tutto per aiutarla a valutare la situazione in cui vivono.

“Mi ha visto a un’asta di beneficenza e mi ha puntata – già questo impressiona – Chi mi conosce gli ha detto: ‘Lascia stare, è una brava ragazza’. Ma lui si era fissato, è stato un martello per mesi fino a quando, nel 2014, ci siamo messi insieme. Io avevo 26 anni, lui 34. Bellissimo, simpatico, interessante: resistergli era impossibile. Ma soprattutto è stato l’unico ad accorgersi del mio lato rock, a capire che nell’ambiente borghese di Milano ci stavo stretta. Infatti Carl per me è stato libertà. Però, molto presto, è diventato anche la mia prigione”.

Spiega perché è diventato la sua prigione. “Prigione perché, sbagliando, ma in modo consapevole, mi sono dedicata totalmente al nostro amore, ai suoi spostamenti e al suo lavoro, abbandonando il mio per restare al suo fianco. Eppure mi era chiaro da subito che un uomo così sarebbe stato un mal di testa, lo sapevo, ma mi sono lasciata comunque avvolgere. Ero innamorata persa e sono caduta nella solita trappola: con me cambierà, io lo salverò”.

Lui l’ha sempre tradita, anche se c’era lei, anche con il pancione, lui era sempre pronto a sedurre le altre donne. Fiammetta è stata malissimo ma non mostrava il suo dolore, la sua gelosia. Sa di avere sbagliato anche in questo ma adesso ha capito tutto.

“A me basta amare un uomo solo e lui lo sapeva. Mi amava anche per questo. Forse sono stata ingenua, ma lui aveva questo talento di farti sentire in certi momenti la donna più importante e questo mi bastava, mi sembrava di aver trovato il mio posto nel mondo”. Oggi è più serena.