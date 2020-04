Fiammetta Cicogna troppo magra dopo il parto ma nella sua villa la quarantena è dolce (Foto)

Sui social Fiammetta Cicogna appare troppo magra, c’è chi si preoccupa e chi fa notare che è sempre stata così anche prima della gravidanza (foto). La conduttrice 31enne sta trascorrendo la sua quarantena con il compagno e le loro due gemelline a Ibiza, nella loro bellissima villa con vista mare. Un posto incantevole con tanta luce e tanto spazio. Le piccole Gaia e Gioia sono nate lo scorso settembre e Fiammetta Cicogna sembra avere perso in pochissimo tempo i chili presi quando era in dolce attesa. Troppo magra o addirittura scheletrica? A pochi mesi dal parto la modella e conduttrice è magrissima ma il ruolo di mamma di due bimbe la impegna molto, questa potrebbe essere la vera motivazione. Per il resto sembra seguire una dieta sana e il sole di Ibiza la aiuta.

FIAMMETTA CICOGNA DALLA SPLENDIDA VILLA A IBIZA

“Oggi è uscito il sole, abbiamo fatto un pic nic sulla terrazza – ha scritto sui social – Ma per quanto grata io possa essere della meraviglia che mi circonda in questa foto, un pezzo del mio cuore è sempre cullato dalla tristezza e dal dolore…”. Le manca la sua grande famiglia in Italia ma adesso nessuno può muoversi e non c’è possibilità di abbracciarsi. Poteva essere la sua Pasqua più bella ma non è andata come desiderava.

“Sette mesi dopo, con le mie colombine sorridenti, sull’Isola dove sono nate, con cuore (e canottiera) nella nostra bella Italia” scrive ancora sui social e consiglia ai genitori di non mostrare ai figli lo sconforto che può prenderci in questo periodo perché i piccoli meritano di crescere in un clima di amore e speranza, gioco e rispetto.

“Qui sui social faccio come sul set o sul palco, appendo Fiammetta dietro le quinte ed entro con quella che seguite voi, sempre a mille, tutta contenta, impegnata, ma leggera… la stessa che vedono le mie bambine”.

