Fiammetta cicogna mamma, sono nate le sue gemelle e grazie alla dieta anche lei sta benissimo (Foto)

Sono nate le due gemelline di Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann, la modella e conduttrice è diventata mamma di Gaia e Gioia, due nomi così simili e bellissimi per le due piccole (foto). Con una foto pubblicata dal papà sul suo profilo Instagram l’annuncio più bello. Carl ha scelto lo scatto fatto a una delle due bimbe mentre dorme sul suo petto. Le piccole sono nate nel giorno del suo compleanno, a Ibiza, un regalo davvero meraviglioso. Nessuna foto dopo il parto invece per Fiammetta Cicogna ma pochi giorni prima la neomamma aveva raccontato che grazie a una dieta era riuscita a prendere solo 11 chili di peso durante la gravidanza, davvero i chili giusti considerando che era in dolce attesa di due gemelle. Un regime alimentare che l’ha aiutata non solo a restare in forma ma che le avrà anche reso più veloce il travaglio e non solo.

FIAMMETTA CICOGNA MAMMA DI DUE GEMELLE, LA SUA DIETA DURANTE LA GRAVIDANZA

Nei nove mesi di gravidanza Fiammetta si è rivolta a uno specialista in nutrizione funzionale e metabolismo che le ha consigliato di mangiare cibi con basso indice insulinico. Questo non solo per evitare di ingrassare ma anche per proteggere le piccole nel pancione e rendere il travaglio più veloce.

Bellissima Fiammetta Cicogna con il pancione, in forma perfetta nonostante l’attesa di due gemelle.





Presto la Cicogna ci dirà se tutto è andato davvero come ha sperato durante la gravidanza e la dieta. Sul suo profilo Instagram Fiammetta Cicogna ha anche spiegato il perché la dieta scelta sia così positiva, aggiungendo anche che negli ultimi giorni col pancione la sua voglia di zuccheri e carboidrati era aumentata e lei ha continuato a mantenersi con proteine, grassi e verdure. Complimenti alla bellissima mamma che di certo ha inviato a tutte un messaggio importante.





