Davanti a noi, Laura Pausini e Paolo Carta: è una canzone la loro promessa di matrimonio (testo e video)

E' la più romantica delle promesse di matrimonio: Laura Pausini e Paolo Carta presentano l'inedito Davanti a noi e dicono sì - testo e video

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati, un matrimonio che era stato annunciato dalla cronaca rosa ma che ha sorpreso tutti perché tutto è avvenuto in gran segreto. Laura Pausini però mostra foto e video, mostra la promessa di matrimonio, la più romantica tra tutte. In abito da sposa Laura Pausini è seduta accanto al suo Paolo, stanno per sposarsi, sono emozionatissimi, lui suona le prime note, la cantante ha tra le mani il testo ma non è una classica promessa di matrimonio, è molto di più. E’ un inedito , è “Davanti a noi”, tra quei versi c’è la loro vita mentre la loro piccola Paola sorride felice, li guarda ancora più emozionata di loro due. “Questa è la nostra promessa di matrimonio. C’è già tutto ciò che vuoi… Davanti a noi” scrive la Pausini. Il giorno delle nozze è arrivato, Laura Pausini e Paolo Carta sono marito e moglie e il loro brano scritto insieme suggella il “sì”, l’amore eterno.

Laura Pausini e Paolo Carta, la loro canzone Davanti a noi

La parte più semplice spetta a Paolo, lui suona la chitarra, accompagna come sempre la donna della sua vita. Laura Pausini deve trovare tutta la voce senza commuoversi troppo e ci riesce ma si commuove e il video diventa perfetto. Sorride e si ferma per un attimo quando canta delle loro poche ore di sonno. C’è tutto in questo brano inedito scritto a quattro mani, testo e musica.

Hanno deciso di condividere tutto sui social, hanno deciso di far partecipare anche i fan al loro giorno più bello. Nozze che arrivano dopo 18 anni di fidanzamento e una figlia, Paola, che ha 10 anni, e che ha portato le fedi alla mamma e al papà. Desideri che si avverano ma tutto si è svolto in gran segreto, ovviamente in Romagna, nella casa dei genitori della cantante. Tutto per pochi intimi, la famiglia, pochi amici ma sembra che nessuno, nemmeno gli invitati sapessero che avrebbero preso parte al matrimonio di Laura Pausini e Paolo Carta.

Davanti a noi – Il testo della promessa di matrimonio di Laura Pausini e Paolo Carta

Finalmente io davanti a te

a prometterti che c’è più di un altro anniversario

e più profondo di com’è

fa che non ti chieda mai spazi di tranquillità

tu che levi voce all’ovvio e fiato alla banalità

Tu che non mi basti mai

il tuo indice sul cuore

quando hai cura dei miei limiti e anche delle mie paure

io mi siedo accanto a te

per lasciati l’orizzonte

sempre libero di scegliere la rotta che hai di fronte

tanto non so andare via

dai tuoi occhi visionari che non temono il futuro

e corse fuori dai binari

ed infatti resto qui a sfinirti di presente, a dormire quasi niente

che mi accompagni oltre quel che vedo e che non so

Finalmente tu davanti a me

a promettermi che c’è tutto il tempo che possiamo per il tempo che ce n’è

fino a che mi chiederai tutto quello che so dare

avrò cura dei tuoi limiti e anche delle tue paure

e ti siedi accanto a me

per lasciami l’orizzonte

sempre liberi di scegliere una rotta differente

non ti lascio andare via dai miei occhi visionari che non temono il futuro

e giorni straordinari

Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e malattia

c’è già tutto ciò che vuoi

Davanti a noi