Belen conferma la dolce attesa: è incinta del terzo figlio?

Belen Rodriguez sembra confermare che è incinta del terzo figlio. E' davvero così?

E’ dal malore della settimana scorsa di Belen Rodriguez che molti pensano sia incinta. Davvero Belen è in attesa del terzo figlio? Non ha mai nascosto il desiderio di avere un altro bebè con Stefano De Martino e nelle ultime ore la showgirl sembra avere confermato tutto. Con un semplice “mi piace” ad un commento la conferma della dolce attesa o è un like messo per una svista? Difficile ma per il momento non c’è ancora nessuna conferma. Santiago sta per compiere 10 anni, la piccola Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, è nata nell’estate del 2021, l’amore ritrovato e tornato più forte con Stefano potrebbe davvero arricchirsi con l’arrivo di un altro bebè.

Il like messo da Belen è la conferma che è incinta

E’ incinta per la terza volta? Non c’è al momento una conferma né una smentita ma da dove è nato tutto questo dolce pettegolezzo che continua a fare tanto rumore?

Una mossa social, tutto lì, tutto è nato dalla domanda di una follower che chiede: “Aspetti un terzo bimbo?”. In realtà nessuno le aveva fatto una domanda così diretta e forse Belen ha avuto voglia di rispondere aggiungendo quel “mi piace”. Adesso tutti i follower più attenti si sono scatenati alla ricerca di un altro dettaglio. I più affezionati sperano sia tutto vero e che la showgirl e conduttrice possa dare presto nuovi informazioni, magari confermare, ufficializzare la gravidanza.

Belen ama le famiglie numerose, il desiderio era davvero di avere un altro figlio da Stefano De Martino. Tutti e quattro insieme sono già una bellissima famiglia ma forse i sospetti non sono poi così campati per aria. Il like, l’assenza improvvisa a Le Iene, il malore non precisato ma che l’ha lasciata a lungo in silenzio sui social. Ha detto che ha avuto bisogno di un controllo, di fare il tagliando, scherzando sulla sua età.Stefano De Martino oggi era ospite a E’ sempre mezzogiorno, ha semplicemente parlato della bellezza di sua moglie e del sogno che vorrebbe un domani realizzare con suo figlio Santiago. Il gossip intanto attende il seguito, sapere perché a Belen Rodriguez è piaciuta la domanda “Aspetti un terzo bimbo?”.