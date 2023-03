Il vero sogno di Stefano De Martino riguarda Santiago e il futuro

Stefano De Martino confessa qual è il suo sogno più grande e riguarda suo figlio Santiago

Stefano De Martino sull’altalena di Antonella Clerici nello studio di E’ sempre mezzogiorno racconta del teatro e di suo figlio Santiago. E’ un bambino bellissimo, è molto creativo, ha già 10 anni e Stefano De Martino non nasconde il suo sogno. E’ sicuro che il figlio nato dal legame con Belen Rodriguez abbia una vena creativa, artistica, che prima o poi verrà fuori. Adesso Santiago non è per niente preso dal lavoro che fanno i suoi genitori. Stefano racconta che per lui è tutto normale, che lui e Belen fanno due lavori banali perché è nato con questa normalità in casa. Adesso è preso dallo sport, è il momento del basket ma il conduttore non nasconde il suo sogno. E’ diventato padre a 23 anni, quando lui ne avrà 43 Santiago ne avrà 20, saranno molto vicini d’età, è una vera fortuna. Fortuna che Antonella Clerici pensa di non avere, perché è diventata mamma di Maelle ad un’età ben diversa da quella di Stefano.

Stefano De Martino a E’ sempre mezzogiorno

“Per lui facciamo due lavori banali perché ovviamente è nato in una casa dove questa è la normalità, però adesso si sta appassionando al mondo dello sport, al basket. Ma io credo che la sua vena creativa c’è e verrà fuori nel tempo. Infatti siccome è molto creativo io gli chiedo consigli. Gli dico ‘guarda questa è la sigla, abbiamo scritto questo pezzo, che ne dici se a teatro guarda ho pensato di mettere questa scala’ e lui mi dà sempre spunti. Infatti il mio sogno nel cassetto vero è quello di lavorare con lui un domani. Mi piacerebbe scrivere con lui…”.

Tra una decina magari vedremo davvero Santiago e Stefano De Martino insieme in tv o a teatro con un loro spettacolo, scritto magari a quattro mani. E’ il sogno di Stefano De Martino. Magari potrebbe partecipare tutta la famiglia. Non c’è nessuna crisi tra lui e Belen, tutto prosegue in modo perfetto. Non ha dubbi: suo figlio è bello perché la sua mamma è bellissima, anche se è la sua fotocopia.

Chissà con quanta emozione Belen Rodriguez starà seguendo da casa suo marito ospite di Antonella Clerici mentre riceve tutti gli elogi possibile e parla del loro bellissimo Santiago e del futuro insieme.