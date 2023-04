Edoardo Donnamaria ha scritto una canzone per Antonella Fiordelisi: la reazione

Arriva un dono speciale per Antonella Fiordelisi: Edoardo Donnamaria le ha scritto una canzone, i dettagli e la reazione

Procede a gonfie vele la relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dopo qualche giorno dall’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 7 della bella modella. I due vivono insieme tra Roma e Milano e non si staccano mai. Edoardo è praticamente la sua ombra, la segue ovunque. E ha deciso di stupire la sua amata fidanzata con qualcosa di davvero speciale: le ha scritto una canzone. Ieri i due ex concorrenti del GF VIp 7 hanno raccontato questa novità sui social. Edoardo infatti ha fatto delle storie e poi anche un tweet per annunciare che domani, 4 aprile 2023, uscirà la canzone che ha scritto per Antonella. Non è il primo brano del volto di Forum. Il romano infatti, già nel 2021 aveva lanciato altri singoli con il nome d’arte Drojette, che è quello che usa su tutti i suoi profili social. Questa volta però ecco che arriva un dolce brano d’amore dedicato ad Antonella. Il cielo stanotte: è questo il titolo del brano che Edoardo ha scritto per la sua fidanzata.

La reazione di Antonella Fiordelisi

Di fronte a questo dolcissimo gesto di Edoardo Donnamaria, non poteva mancare una altrettanto dolce reazione della sua fidanzata, felicissima di aver ricevuto un dono così speciale. Poche ore fa sui social, la Fiordelisi aveva scritto: “Io non ho parole.. ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me?ti amo da morire. E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa“. Come potrete immaginare la Fiordelisi non è la sola a essere andata in brodo di giuggiole, anche tutti i fan della coppia, i famosi Donnalisi, sono esplosi di gioia sui social, festeggiando, in attesa della mezzanotte, pronti a far esplodere su tutte le piattaforme il brano.

Tantissimi intanto i commenti: “Antonella ha trovato un ragazzo meraviglioso che ti ama alla follia come tu ami lui sorpresa più bella è dolce non poteva farti il tuo edo noi felici per voi l’amore è il grande motore della vita“. E ancora: “Antone anche io sarei come te ora e vorrei ascoltarla solo che il tuo Edo vuole che sia un effetto sorpresa quindi dovrai aspettare però sicuramente sarà stupenda come voi e il. Vostro amore, ve lo meritate tanto“. E un’altra fan ha scritto: “Una canzone scritta e dedica dall’uomo più meraviglioso che ti ama da morire, non ha prezzo. Rimane per sempre. Siete bellissimi. Vi amo da morire“.