Stefania Orlando scrive parole che allarmano: sono per l’ex marito?

Un messaggio sui social, Stefania Orlando allarma i fan, sembra diretto all'ex marito. Non è un bel messaggio

Stefania Orlando è sempre molto attiva sui social e dopo aver scritto che “ci sono dei giorni in cui se vuoi sopravvivere devi saper sognare…” ha aggiunto un messaggio che ha allarmato i fan. Sono parole, per niente carine, rivolte all’ex marito? Tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi è finita ormai da un bel po’ di mesi, sembra che sia stato lui a decidere di separarsi. La conduttrice e showgirl ha sofferto molto, continua a soffrire per lui che credeva fosse il grande amore della sua vita. Tra le storie di Instagram appaiono frasi che lasciano un bel po’ di dubbi: sono per Simone o per un altro uomo? “Non ti ho mai dato il mio cuore” inizia così il messaggio di Stefania Orlando, parla si sbaglio, di bene e male e qualcuno intuisce ma altri si allarmano e alla fine lei spiega qualcosa ma non basta.

Stefania Orlando dedica a qualcuno la canzone di Madame

“Non ti ho mai dato il cuore, già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio, il cuore va tenuto dentro al petto per poter ancora respirare – è il brano con cui Madame ha partecipato al festival di Sanremo – L’amore è solamente di chi prova amore, non è di chi lo riceve, e io che l’ho provato ad ogni tocco tuo posso dire che a me è rimasto il bene, a te il male”.

Dopo qualche ora la Orlando ricorda l’appuntamento di questa sera con una diretta Instagram e poi si preoccupa di tranquillizzare i fan che si stanno agitando per quei versi. Svela che è un testo, la canzone di Madame. Chiarito questo resta il dubbio del perché Stefania Orlando abbia scelto proprio questi versi. A chi ha dedicato “Il bene nel male”?

Molti pensano che sia un messaggio rivolto all’ex marito ma se davvero è così dov’è finito tutto l’amore che per 15 anni entrambi hanno dichiarato? 15 anni di storia e 3 di matrimonio, è finita quando nessuno se l’aspettava, dopo le lacrime della Orlando al GF Vip per un figlio che non poteva dare a suo marito e le dolcissime parole di lui che le parlava del loro amore immenso, perché niente era più importante.