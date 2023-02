Stefania Orlando in lacrime per l’ex marito: “Non ci stiamo sentendo”

Le lacrime di Stefania Orlando per l'ex marito arrivano fino a Oggi è un altro giorno

Stefania Orlando a Oggi è un altro giorno rivive le sue lacrime per l’ex marito. Tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi è finita dallo scorso agosto, è una ferita ancora aperta ed è evidente. Nella puntata di sabato scorso di Tale e Quale dedicata al festival di Sanremo lei non ha nascosto le sue emozioni e continua a non farlo nel salotto di Serena Bortone. Non dice se è ancora innamorata del suo ex marito ma sembra soffrire quando sottolinea che non si sentono più e aggiunge che nonostante questo un legame che è durato quasi 15 anni ed è stato così forte non può finire in così breve tempo. Stefania Orlando è innamorata, lo dice, ma di se stessa, ha bisogno di ritrovarsi, prendersi cura di se stessa. “Come si cambia” ha cantato a Tale e Quale ed è per il meraviglioso e struggente brano di Fiorella Mannoia che si è commossa tanto.

Stefania Orlando condivide la sua sofferenza per il matrimonio finito

“Alla fine si ricomincia sempre” e Stefania ricorda: “Il mio rapporto con Simone è stato molto bello, molto intenso. Io non ho mai avuto rabbia nei suoi confronti ma molta comprensione sì, nel senso che secondo me sai poi gli amori possono anche trasformarsi e possono anche finire”.

Serena Bortone le chiede se lei e Simone si amino ancora. “Credo che dopo tanti anni un sentimento resti, che l’affetto rimanga. Però sai noi non ovviamente non ci stiamo sentendo quindi ognuno sta prendendo la sua strada ma credo che non possa terminare così d’emblée una storia così lunga e così intensa. Però bisogna andare avanti e soprattutto lo dico per tutte le donne”.

Valeria Marini, ha una sua opinione: “Se è amore vero non finisce”, evidentemente perché la sua relazione con Eddy Siniscalchi è finita, è la sua ennesima delusione pensa che l’amore vero non sia ancora arrivato. E’ ancora troppo presto per Stefania Orlandi chiudere un capitolo così importante della sua vita, tre anni di matrimonio e quasi 15 anni di un amore che credeva avrebbe vissuto per sempre. Chissà forse tutto è cambiato con la sua esperienza al GF Vip ma sembra sia stato Simone a volere firmare il loro addio per sempre.