Andrea Roncato fa il nome dell’attore con cui Stefania Orlando andò via

Andrea Roncato una volta per tutte fa il nome dell'attore con cui Stefania Orlando andò via di casa dopo due anni di matrimonio

Gira e rigira Andrea Roncato parla ancora una volta di Stefania Orlando. A domanda ha risposto, non si è tirato indietro e ha anche confermato una volta per tutte il nome dell’attore con cui, lui dice, sua moglie andò via. A Roncato negli anni sono stati attribuiti tanti flirt, prima ovviamente della sua attuale compagna e anche prima di Stefania Orlando che ha sposato nel 1997. Un matrimonio durato pochissimo, hanno divorziato dopo due anni ma Andrea Roncato stanco di dovere passare per il colpevole che aveva commesso tanti errori questa volta non solo ripete che fu Stefania ad andare via di casa perché aveva un altro ma conferma anche il suo nome.

Stefania Orlando lasciò Andrea Roncato per un altro attore

Una serie di flirt veri e presunti, tra le donne che ha amato c’è anche Elena Sofia Ricci, confessa che era davvero innamorato ma è durata solo un annetto perché lui era birichino.

Arriva la domanda su Stefania Orlando e al Corriere della Sera risponde deciso a non parlarne mai più, forse: “La signora se n’è andata, capita. Sul momento dissi che era colpa mia, che uscivo troppo la sera, che frequentavo compagnie sbagliate, dove girava la cocaina. Allora scrissero che ero finito nel tunnel della droga, quando mai, è stato un periodo, poi si è chiuso, non bevo alcolici, giusto mezzo bicchiere di Lambrusco. Stefania aveva un altro, Paolo Macedonio, punto – è la sua verità – In questa storia non vedo santi né eroi, ci sono rimasto male sì, ma nemmeno più di tanto”.

Quindi più tradito o più traditore? “Si tradisce con qualcuno, è un cerchio, il conquistatore è pure cornuto e le corna bisogna portarle a testa alta. Non si muore per amore, solo se non si trova un amore per cui vivere”. Roncato continua la sua dolce storia d’amore con Nicole. Stefania Orlando ha messo fine anche al matrimonio con Simone.