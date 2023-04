Oriana non vince il GF VIP 7 ma ritrova Daniele: la sorpresa più bella

Daniele ha fatto una bellissima sorpresa a Oriana: eccoli di nuovo insieme dopo la sconfitta in finale al GF VIP 7

Il finale di questo Grande Fratello VIP 7 ha raccontato la storia che spesso raccontano i reality: non vince mai il super favorito, non vince mai la persona che è stata spesso prima nei televoti. Rare sono le eccezioni, perchè alle volte capita ma non sempre. Ed è successo anche ieri con la finale del 3 aprile 2023 che ha visto il trionfo di Nikita Pelizon. E c’era anche da aspettarselo. Oriana Marzoli, che aveva ben due nazioni a votarla, le stesse che l’hanno eletta prima finalista e le hanno regalato nel tempo percentuali altissime ( anche contro la stessa Nikita) stavolta non ce l’ha fatta. La corona però, Oriana, l’ha indossata lo stesso quando ha lasciato Cinecittà perchè ha ricevuto la sua sorpresa più bella. Ad attenderla fuori dagli studi, ormai alle due di notte passate, c’era Daniele dal Moro che ha aspettato nella macchina che Oriana ha preso una volta finita la serata. Una sorpresa che forse Oriana non si aspettava, dopo settimane di silenzio anche se la venezuelana non può conoscere i veri motivi per i quali, Dal Moro, non le ha mandato dei messaggi e non si è fatto sentire. Di certo se lo saranno raccontati in queste ore, adesso che tutto è finito.

La dolce sorpresa di Daniele a Oriana nella notte della finale del GF VIP

Daniele l’ha attesa per tutta la serata e quando si sono abbracciati, Oriana è stata felicissima di sentire di nuovo il suo profumo. Abbiamo visto poco per ora, il meglio lo terranno certamente per loro. I fan della coppia che ancora non è una coppia a dire il vero, sono esplosi si gioia, felicissimi nel vedere che Daniele, nonostante non fosse stato invitato alla finale del GF VIP, abbiamo comunque avuto un pensiero per Oriana e l’abbia sorpresa con questo dolce regalo.

La vita vera è fuori e adesso Oriana e Daniele possono conoscersi e capire se davvero tra di loro ci può essere una relazione sana e d’amore. Noi non possiamo fare altro che seguirli e raccontarvi come si evolverà questa situazione!