Festa grande per gli Incorvassi: per Edoardo e Micol party a tema van

Anche per gli Incorvassi festa grande a tema van dopo la finale del Grande Fratello VIP 7

Si sono impegnate molto Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia per regalare agli Incorvassi una bella festa di ritorno a casa dopo oltre sei mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello VIP 7. Edoardo e Micol sono stati abbracciati da tutti i loro amici e dagli affetti più cari a poche ore dalla finalissima del reality di Canale 5. Non avranno vinto ma hanno portato a casa molto altro. Una relazione che sembra procedere, almeno per il momento a gonfie vele come si è visto anche nelle 24 ore successive all’ultima puntata del GF VIP. Non ci sono dediche d’amore, frasi sdolcinate come in altri casi ma gli Incorvassi piacciono anche per questo.

Micol ed Edoardo Tavassi sono stati accolti dalle loro famiglie che hanno deciso di organizzare anche una bella festa a sorpresa a tema van. Una sorta di festa dei figli dei fiori con Guendalina Tavassi più che scatenata, lei che si è impegnata tantissimo per il suo amato fratellone, un gigante dal cuore di panna. E alla festa c’erano anche altri ex concorrenti. Luca Onestini ad esempio e Nicole Murgia che a quanto pare hanno legato moltissimo nella casa e infatti nelle ultime ore sono spesso insieme in giro per Roma a regalare video per Tik Tok.

Festa grande per gli Incorvassi dopo la finale del GF VIP 7

Chi si aspettava grandi discorsi o dediche d’amore a quanto pare ha sbagliato coppia perchè i due per il momento, si tengono ben lontani dall’essere etichettati come una coppia smielata. Certo, sono più uniti che mai: li abbiamo visto scherzare da complici, ballare insieme, fare della sana ironia. Piena di vita Micol, pronta a fare e disfare, un po’ più sottotono Edoardo che forse deve ancora riprendersi e capire di essere tornato nella vita vera, nella realtà, anche se con Guendalina accanto, si sarà reso già conto di tutto…

Insomma anche questa coppia sembra essere destinata a regalare gioie, diverse, ai follower che si sono appassionati alle ship, nate nella casa del Grande Fratello. E chissà che Micol non possa aver davvero trovare l’uomo della sua vita, come è successo a sua sorella Clizia, che con Paolo Ciavarro ha anche un figlio!