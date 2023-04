E’ il compleanno di Luca Argentero: l’attore mostra il regalo più bello e la torta

Auguri a Luca Argentero che festeggia il compleanno con il regalo più bello e una torta speciale

Non poteva desiderare un compleanno più bello oggi Luca Argentero circondato dall’amore immenso di Cristina Marino e i loro figli. Argentero compie 45 anni e tutto intorno a lui è semplice e speciale allo stesso tempo. Per Luca e Cristina non occorre un anniversario o una data importante per festeggiare il loro amore, la coppia si scambia continue dichiarazioni d’amore. Per il compleanno di Argentero sua moglie ha davvero esagerato pubblicando foto e video di Luca a dimostrazione che lei è pazza di lui, innamorata come e più del primo giorno. Sulla torta la frase: “E anche quest’anno l’abbiamo passato senza imprevisti”. Un altro anno da festeggiare insieme, in quattro.

Luca Argentero mostra il regalo più bello per il suo compleanno

L’attore ringrazia tutti per i tantissimi auguri di compleanno e poi mostra il regalo più bello che la vita potesse fargli. “Che regalo” scrive pubblicando la foto con la sua famiglia. Sotto un albero in fioritura Luca Argentero tiene in braccio la sua bambina, la piccola NIna Speranza. Guarda sorridendo sua moglie che tiene tra le braccia il piccolo Noè Roberto nato il 16 febbraio scorso. Non potrebbe chiedere di più alla vita ma sa che ha molto altro, il suo lavoro e una vita speciale in cui si rifugia quando non è sul set.

“Sei bello amore mio. Sei luce. Sei tutti i colori” scrive Cristina Marino scegliendo le foto che la emozionano. “Amore mio infinito. Ti amo” risponde il festeggiato, che ogni volta ha per lei parole importanti, piene di passione e ancora amore.

Per la coppia poca vita mondana, lo stretto necessario, per il resto c’è la loro bellissima casa in Umbria immersa nella natura; ci sono le passeggiate al parco con i figli purtroppo spesso rovinate dai paparazzi; ci sono le loro continue risate.

Tantissimi i messaggi di auguri per il compleanno di Luca Argentero, dai colleghi agli amici vip e i numerosi fan che non vedono l’ora di rivederlo in tv.