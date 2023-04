Flavio Briatore festeggia il compleanno con Elisabetta Gregoraci: “sono 20 anni che ti sopporto”

Flavio Briatore festeggia gli anni con Elisabetta Gregoraci ma c'è un pettegolezzo sulle nuove nozze della showgirl

E’ da ieri sera che Flavio Briatore festeggia il suo compleanno, ovviamente con Elisabetta Gregoraci e il figlio, Nathan Falco. In tanti fanno gli auguri al noto imprenditore, lui ringrazia ma nonostante con Elisabetta Gregoraci sia finita da anni è sempre con lei che adora festeggiare. Lei ricambia, sempre presente, ma anche prendendolo un po’ in giro. Sceglie una delle ultime foto insieme e dopo avergli fatto gli auguri per l’ennesima volta aggiunge: “Sono 20 anni che ti supporto e sopporto”. Ed è davvero da tanti anni che restano legati, prima come coppia, marito e moglie, poi da separati ma per sempre genitori di Nathan Falco. “Buon compleanno. Boss dalla tua family” commeta pubblicando un’altra foto, in questa c’è anche il figlio. Poi a pranzo sono di nuovo insieme, a Montecarlo. Per Briatore nel ristorante dove hanno scelto di pranzare una torta a più piani che racchiude tutti i suoi grandi investimenti, dalla Formula 1 ai locali più famosi. “Grazie a tutti per i numerosissimi auguri di buon compleanno che ho ricevuto” è il suo 73esimo compleanno.

Elisabetta Gregoraci è in crisi con Giulio Fratini?

Mentre la Gregoraci festeggia il compleanno dell’ex marito arriva un pettegolezzo. E’ da un po’ di tempo che Elisabetta e Giulio Fratini non si vedono più insieme. I soliti bene informati dicono che lei avrebbe voluto sposarlo ma che poi forse ci sia qualche problemino che riguarda l’imprenditore.

E’ il settimanale Diva e Donna a spettegolare, a riferire di ombre che ci sarebbero sul desiderio di Elisabetta Gregoraci di sposarsi. “Elisabetta pensa al matrimonio con Giulio che però è indagato per bancarotta” si legge sulla copertina della rivista. Sarà vero? Se fosse vero la coppia riuscirà a superare questa crisi? Come sempre la Gregoraci è molto riservata; sul suo profilo social non ha mai pubblicato una foto con lui, nemmeno durante i loro viaggi insieme. Il profilo di Fratini invece è fermo a sei settimane fa, con l’ultima foto in bianco e nero con Elisabetta.