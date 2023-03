Elisabetta Gregoraci mostra la festa a sorpresa per il compleanno di Nathan Falco a casa di Briatore

Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Briatore ha festeggiato il compleanno con un party a sorpresa organizzato dalla mamma

Elisabetta Gregoraci più di tutti è innamorata da sempre di suo figlio, il giorno del compleanno di Nathan Falco è per lei da sempre il giorno più bello della sua vita. Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ha appena compiuto 13 anni e la sua mamma ha pensato di organizzargli una festa a sorpresa. Ha pensato a tutto Ely, ha organizzato nella meravigliosa casa a Monte Carlo di Flavio Briatore. Come sempre l’ex coppia festeggia tutto insieme, più che mai il compleanno del loro ragazzo. Palloncini, coriandoli, dolci e una bellissima torta, mamma Elisabetta Gregoraci ha chiamato tutti gli amici di Nathan Falco e quando il festeggiato è arrivato la sorpresa è stata evidente. Sul profilo social della showgirl e conduttrice non mancano le foto della festa e lei che sfoggia un look black & white.

Il compleanno di Falco Briatore

Una festa a sorpresa a casa per il piccolo Briatore, un compleanno con i cari, con gli amici a cui il festeggiato è più legato ma poi è arrivato un altro momento più tardi per festeggiare tutti insieme. Nathan Falco Briatore sta crescendo e ha festeggiato poi anche nel locale che è caro a tutta la famiglia al Twiga di Montecarlo, ovviamente di proprietà di Flavio Briatore. Alla consolle c’era proprio lui, l’imprenditore che stravede per suo figlio, per la sua famiglia.

Elisabetta Gregoraci e Briatore sono stati sposati dal 2008 al 2017, la separazione e forse il divorzio mai arrivato, non li hanno allontanati. Con non poco sforzo continuano ad essere una famiglia, anche adesso che la showgirl calabrese ha un nuovo compagno, un amore che sta vivendo alla luce del sole. Elisabetta è di nuovo innamorati, il fortunato è Giulio Fratini, l’ex compagno di Roberta Morise. Però non è ancora il momento delle grandi presentazioni. Infatti, Fratini non si è ancora visto alle feste, alle riunioni di famiglia, nemmeno al compleanno di Elisabetta Gregoraci, anche quello organizzato dall’ex marito, da Flavio Briatore. Chissà cosa hanno regalato mamma Elisabetta Gregoraci e papà Flavio Briatore al figlio che continua a tenerli uniti anche dopo il loro addio.