La compagna di Eros Ramazzotti è incinta? La risposta del cantante

Eros Ramazzotti aspetta il quarto figlio dalla nuova compagna? E' lui a rispondere

Non c’è pace per Eros Ramazzotti: a lui il gossip non è mai piaciuto ma appena sveglio ha letto tutte le notizie sulla sua compagna incinta. Eros aspetta il quarto figlio? E’ lui a rispondere dopo aver visto, dopo che tutti hanno visto, le foto di Dalila che la fanno apparire in dolce attesa. Eros Ramazzotti ha da poco presentato a tutti la sua nuova fidanzata, Dalila Gelsomina. Entrambi adesso pubblicano liberi storie che parlano del loro amore, della loro complicità ma al gossip sembra non bastare mai. Dopo l’annuncio che stanno insieme arrivano subito le foto con un pancino sospetto ed ecco che Eros Ramazzotti che è appena diventato nonno sta per diventare di nuovo papà. Dopo Aurora, Raffaela Maria e Gabrio Tullio è in arrivo un altro bebè?

Non è incinta, Dalila Gelsomino non aspetta un figlio dal cantante. Lo scoop doveva essere di Diva e Donna ma è Eros Ramazzotti a farlo. Nessun quarto figlio in arrivo e sui social scrive: “Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente) spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli viene propinata. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli” questo il messaggio di Eros Ramazzotti. Non è arrabbiato, chiude tutto con dei grossi sorrisi ma di certo non gli avrà fatto piacere leggere che la cronaca rosa parlava di lui e della sua compagna e di un quarto figlio in arrivo.

La loro storia è diventata pubblica solo un mese fa. Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sembra si siano innamorati lo scorso autunno in Messico, dove lei vive. E’ quindi Eros che questa mattina ha scoperto di aspettare un figlio dalla giovane fidanzata, una gran sorpresa, subito smentita. Intanto, l’artista prosegue il suo tour passando da una città all’altra; ieri sera era ad Eboli, in provincia di Salerno. Chissà se ha già conosciuto il nipotino, il piccolo Cesare.