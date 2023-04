Loredana Lecciso ha lasciato Cellino? Cosa è successo con Al Bano?

Davvero Loredana Lecciso ha lasciato Cellino San Marco per colpa di Al Bano e Romina Power?

E’ la rivista Nuovo a spettegolare e tornare sul triangolo Al Bano, Loredana Lecciso, Romina Power. Cosa è successo? Il settimanale riporta che Loredana Lecciso ha lasciato Cellino San Marco, che si è arrabbiata con il cantante. Al Bano sta per compiere 80 anni e per l’occasione ha organizzato una gran festa di compleanno. L’evento sarà all’Arena di Verona e vorrebbe avere accanto tutte le persone a lui care, ovviamente anche Romina Power. L’artista ha raccontato che Romina gli è stata accanto per 35 anni ma sembra che questo dettaglio abbia infastidito non poco Loredana Lecciso, per due motivi. Al Bano vuole sul palco anche la sua ex moglie e questo è ovvio ma sembra che la gelosia tra le madri dei suoi figli sia ancora presente.

Crisi tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso?

In realtà Al Bano e Romina Power sono stati insieme per 32 anni, si sono separati nel 1999 e i conti che forse il cantante non ha ben fatto hanno infastidito, così racconta il settimanale Nuovo, la sua compagna.

E’ un’amica ad avere raccontato tutto: “Lei ci è rimasta male e ha chiesto ad Al Bano che cosa racconta sulla storia con Romina” ed è sempre l’amica ad avere raccontato che la Lecciso avrebbe lasciato Cellino San Marco, avrebbe fatto i bagagli trasferendosi per il momento a Milano.

“Lory in questo momento si trova a Milano – l’amica testimone spiega il motivo – Un po’ per stare con i suoi figli e un po’ per lasciare da solo Al Bano, che può riflettere sulle sue parole”.

Sembra che Loredana non ne possa più, anche questo lascia intendere la fonte che ha riferito tutto alla rivista. Quindi, Loredana Lecciso potrebbe non essere presente all’Arena di Verona per festeggiare il compleanno di Al Bano; indispettita dalla presenza dell’ex moglie. Forse per l’artista pugliese questa poteva essere l’occasione per vedere finalmente tutta la sua famiglia allargata riunita; un regalo di compleanno che ha chiesto più volte ma che per il momento non sembra destinato ad arrivare.