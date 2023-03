Al Bano parla di Ylenia, a Belve parole forti sulla sua scomparsa

Al Bano a Belve parla della scomparsa di sua figlia Ylenia e usa parole forti

In passato Al Bano non riusciva a parlare di sua figlia Ylenia ma a 30 anni dalla scomparsa riesce a farlo. L’ha fatto a Belve, che vedremo in onda stasera in prima serata su Rai 2 con Francesca Fagnani. L’ha fatto anche in altri programmai, di recente. Il passare del tempo ha alleviato solo in parte le sue sofferenze, il dolore lo lacera ancora ma Al Bano nel ricordare i momenti immediatamente successi alla scomparsa di sua figlia Ylenia usa parole forti. E’ sempre stato credente, ha sempre creduto in Dio ma quando le speranze di ritrovare sua figlia in America diventavano nulle Al Bano è entrato nella disperazione. Le notti erano infinite e per dormire si affidava ai farmaci, ma anche le giornate erano uguali, lo stesso buio e lo stesso dolore della notte. “È stato l’unico momento dove sono diventato un anticristo, un anti Dio. Mi sono sentito violentato da quella forza superiore che è Dio” ha confidato a Belve. Parole forti per un cristiano ma non è tutto.

Al Bano a Belve

“Erano notti in cui per dormire prendevo il Lexotan, erano quelle notti che non finivano mai neanche durante la giornata. Quel dolore che si fa sentire anche adesso” riesce a parlarne oggi, il dolore non è presente in ogni minuto della sua vita ma continua ad esserci, sempre.

A Francesca Fagnani ha spiegato come è uscito da quel buio e da qui pensieri che lo stavano distruggendo: “Io sono cristiano e mi sono detto ‘se lui l’ha perso e tutto continua, chi sei tu per ribellarti a questa realtà’”.

Quel dramma di 30 anni fa lo ricordano tutti. Le ricerche su Ylenia Carrisi non ha condotto a risposte vere ma Al Bano ha capito presto che non c’erano più speranza, che sua figlia era morta, che non l’avrebbe più rivista e che avrebbe dovuto convivere per sempre con quel dolore e con i sensi di colpa per averla fatta partire, per non essere stato capace di imporsi. Romina Power invece ancora oggi continua a pubblicare sui social le foto della sua Ylenia nella speranza che qualcuno la riconosca, che lei veda quelle foto.