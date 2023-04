Chiara Ferragni scatena il “cotoletta gate”: costosissima, dicono i follower ma c’è un errore

A Dubai si scatena anche il cotoletta gate contro i Ferragnez: ecco che cosa è succeso

I Ferragnez sono come una calamita che attira ogni genere di polemica. Da quando sono sbarcati a Dubai, sul loro conto si è detto davvero di tutto, e anche se Fedez questa volta ha scelto di non commentare ( perchè lo aveva detto sin da subito ai suoi figli, il viaggio a Dubai lo aveva organizzato mamma Chiara, lui ne ha solo subito la scelta) il caso è esploso. Il rapper è stato tacciato di incoerenza, di predicare bene e razzolare male ma in questi giorni, si è goduto il relax insieme alla sua famiglia. In molti tra l’altro hanno anche fatto notare che Fedez e Chiara non sembrerebbero più uniti come un tempo. Insomma ogni persona dice la sua e commenta qualsiasi cosa facciano i Ferragnez. E ieri, è anche esploso il cotoletta gate. Il motivo? Come sempre alcune storie di Chiara Ferragni che ha raccontato quello che aveva ordinato nel lussuoso albergo di lusso in cui soggiornano, che ha al suo interno anche un ristorante con 3 stelle Michelin. Facile immaginare che ogni piatto, abbia un certo costo, altrimenti non avrebbe 3 stelle. Ma tutto nasce questa volta da un vero e proprio equivoco, come molti poi hanno fatto notare sui social. Se è vero che la cotoletta che Chiara Ferragni ha ordinato è molto costosa, è altrettanto vero che si tratta di un prezzo che non è quello che tutti hanno immaginato.

Il cotoletta gate: quanto costa la cotoletta mangiata da Chiara Ferragni?

Tra una adv e l’altra , tra una foto al mare e un video con i bambini, Chiara ha mostrato anche questa famosa cotoletta. I fan si sono scatenati ( non avendo di meglio da fare a quanto pare) e hanno iniziato a postare in rete i prezzi del menu del ristorante. Non hanno però tenuto conto del fatto che a Dubai, non c’è l’euro. Per cui quando hanno iniziato a scatenare una nuova bufera, per una cotoletta da 320 euro, non hanno pensato che quella cifra non era nella nostra valuta. La moneta locale di Dubai è il dirham e 320 indica il prezzo in quella valuta. Facendo il cambio si può facilmente notare che il piatto non costa 300 euro quindi, ma meno di 100. Potrebbe sembrare un prezzo comunque alto ma non si deve dimenticare che si tratta di un ristorante di lusso con tre stelle.