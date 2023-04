Fedez e Chiara Ferragni a Dubai ma tutti notano qualcosa di strano

C'è qualcosa di strano nelle foto di Fedez e Chiara Ferragni a Dubai e lo stanno notando tutti

Polemiche e critiche sul viaggio di Fedez e Chiara Ferragni a Dubai perché, dopo gli insulti al rapper che aveva detto non avrebbe mai più visitato la città dove si trova adesso; dopo il menù dai prezzi da capogiro, adesso c’è altro. Guardando le foto dei Ferragnez a Dubai si nota che la coppia non è mai da sola e se posa per qualche foto sembrano essere sparite le belle emozioni. Non c’è più passione tra Fedez e Chiara Ferragni? Per qualcuno si tratta di una vacanza di copertura, tutti insieme per scacciare via i troppi pettegolezzi che stanno invadendo la loro vita. Sembra che Fedez non sapesse nulla del viaggio a Dubai, così ha detto a Vittoria e Leone poco prima di partire. Una destinazione segreta fino all’arrivo in aeroporto. Con la Ferragni e Fedez presenti anche i genitori di Federico e la baby sitter, magari anche qualcun altro ma di certo non sono soli nel lussuoso hotel di Bulgari. Magari avevano bisogno di nonni e baby sitter per ritagliarsi qualche momento romantico ma sui social non c’è niente del genere.

Chiara Ferragni e Fedez, torna il sospetto della crisi

I nonni condividono di continuo foto e video della vacanza, tutti insieme, sempre tutti insieme, tranne quando Fedez e Chiara sono nella loro suite. Non sembra quindi una vacanza romantica, così notano in molti. Nessuno dei due ha mai parlato fino in fondo svelando se c’è stata o meno una crisi, se e come l’hanno superato o continuano a farlo. C’è chi continua a gettare ombre sul loro rapporto ma loro due continuano a non rispondere.

Non si baciano più, non scherzano più come prima, non condividono più i momenti di passione. L’ultimo bacio risale a molti post fa, a prima di Sanremo. Oggi sembrano due amici in vacanza che si divertono poco. Sembra evidente che per i Ferragnez c’è qualcosa di diverso, a parte il sostegno che resta sempre identico quando uno dei due è in difficoltà. E’ ciò che appare o è la realtà? Continuano ad esporsi, a mostrare ed è ovvio che i follower notino tutto.

“Vorrei sbagliare ma non siete più uniti come prima addirittura Fedez ti bacia sul naso, ma perché non dite la verità?” è uno dei tanti commenti di chi avverte qualcosa di strano tra loro.