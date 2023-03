Fedez a un anno esatto dalla diagnosi di tumore

Esattamente un anno fa Fedez scopriva di avere un tumore raro al pancreas. Oggi ha passato la sua giornata in un modo speciale

Fedez un anno fa scopriva di avere un tumore, una diagnosi che gli cadeva addosso del tutto inaspettata. Stava bene, doveva essere un semplice controllo di routine, fu la sua salvezza. Ad un anno esatto da quel terribile giorno Fedez non può che essere grato alla vita, felice della bellissima giornata che ha vissuto oggi. La ricordiamo tutti la sua angoscia, raccontò sui social che c’era qualcosa che non andava per poi trovare la forza di dire che aveva un tumore. Il ricovero, l’operazione, il sostengo della moglie e di tutti, la bravura dei medici, la ripresa, la cicatrice e tutto ciò che gli è accaduto fino ad oggi, compresa la salute mentale che ha confessato di avere messo in secondo piano, Ma più di tutto oggi Fedez ricorda il terrore che aveva che i suoi figli avrebbero dimenticato il suo volto. il loro papà. Era terrorizzato all’idea di morire e lasciare i suoi bambini, ma soprattutto che Leone e Vittoria così piccoli non avrebbero avuto un ricordo di lui così forte da durare per sempre.

Fedez ad un anno dal tumore

“L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas, ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi” è una cosa che confidò piangendo ed è una cosa che ripete oggi che dopo 12 mesi sa di essere stato molto fortunato.

“Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo” ha imparato ad essere grato anche se non è sempre semplice ricordare di dire grazie, di ringraziare. Oggi più degli altri giorni ha trascorso una bellissima giornata con i suoi figli tra lezioni di tennis e giochi.

Oggi pubblica la foto della felicità con i suoi bambini che ridono mentre lui sorride guardandoli. Non tutti hanno la sua stessa fortuna e in tanti scrivono nei commenti al post di Fedez che capiscono benissimo il dolore che ha vissuto.

Tra i tanti colpisce il commento di Maria Grazia: “Capisco benissimo quella che è stata la tua paura… la stessa di mio marito, infatti oggi a distanza di 10 anni dalla sua scomparsa, la sua più grande gioia, Letizia, che oggi ne ha 17 di anni, non ricorda più il suo volto, nonostante foto, video ecc… e questo fa malissimo. Sono felice x te, x voi, ma soprattutto x i tuoi bimbi…x fortuna tante storie finiscono bene”.