Giorgia Meloni, shopping con figlia e compagno al centro commerciale

Ha cercato di passare inosservata Giorgia Meloni indossando berretto di lana e occhiali neri ma la presidente del consiglio è stata beccata dai paparazzi in una domenica di pieno relax in un centro commerciale sulla Laurentina. Giorgia Meloni in compagnia del compagno, il giornalista Andrea Giambruno e della loro bambina, la piccola Ginevra, si è rilassata tra un negozio e l’altro pronta agli acquisti. Confusi tra la gente come una famiglia tra tante, ma lei è una delle figure istituzionali più importanti del nostro Paese, così Chi le dedica un servizio che tutti potranno vedere questa settimana, già da domani. E’ un servizio su un bel pomeriggio di shopping al centro commerciale. Tutto così normale ma lei è Giorgia Meloni.

E’ domenica, il relax è all’ordine del giorno e sulla Laurentina il centro commerciale è il richiamo di molte famiglie, un luogo tranquillo. Negozi giocattoli, compere nei negozi di abbigliamento e negli store beauty e sembra che la Meloni preferisca spendere poco, sceglie i negozi con i prezzi più bassi.

Non mancano i momenti teneri per la coppia, ovviamente sulla scala mobile. Teneri baci, chiacchiere sottovoce, una giornata diversa dalle altre, dedicata alla famiglia. E’ un servizio esclusivo pubblicato sul settimanale di Alfonso Signorini, che ancora una volta mostra la Meloni innamorata sia del compagno che della figlia, una mamma come tante. E’ da sempre che desidera mostrarsi così, mentre risulta molto più difficile vedere altri politici del suo livello girare tranquillamente in un centro commerciale con l’ovvia possibilità di essere riconosciuta ad ogni passo. Nelle foto il più felice di tutti sembra Andrea Giambruno, non smette di ammirare e coccolare la sua compagna. Il relax è totale, mano nella mano per tutto il tempo, una domenica da dedicare ai propri e da trascorrere in uno dei luoghi preferite da tante famiglie.