Tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti è stato colpo di fulmine?

E' Giorgia Cardinaletti la nuova compagna di Cesare Cremonini. Un inizio molto romantico

Il 28 settembre dello scorso anno Cesare Cremonini ringraziava il tg della Rai e la bravissima giornalista Giorgia Cardinaletti per l’intervista. Era in uscita Stella di mare e le due foto del cantautore con la giornalista dovevano già far pensare ad un colpo di fulmine. Sembra sia stato davvero così perché è davvero Giorgia Cardinaletti la nuova fidanzata di Cesare Cremonini. La conduttrice del Tg1 delle 20 ha stregato alla prima occhiata e dalle prime parole l’artista che in quel momento era già single. E’ la rivista Chi a confermare tutto parlando di un’amicizia più che affettuosa tra Cremonini e la giornalista di punta della Rai. Esperta di cronaca e politica, votata telegiornalista dell’anno nel 2019 adesso è anche tra le più invidiate per il compagno che ha accanto.

Il primo incontro tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti

Galeotta l’intervista in studio per presentare Stella di mare, il singolo cantato con Lucio Dalla; poi per ringraziarla Cremonini l’aveva invitata al suo concerto a novembre. Anche in quella occasione hanno pubblicato una foto insieme; la Cardinaletti era nel suo camerino e la descrizione “Share the love” era già una conferma ma potevano sembrare semplicemente amici.

La giornalista di Fabriano è stata legata sentimentalmente al collega Rai Francesco Caldarola, questo proprio fino a settembre dello scorso anno. Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni riguardo quella che, potrebbe diventare una delle coppie dell’estate 2023.

Siamo ad aprile e il gossip è sempre più insistente, nessuno dei due ha ancora confermato ma non c’è mai stata nemmeno una smentita.

Dopo la fine della love story tra Cesare Cremonini e la 25enne Martina Maggiore, adesso la cronaca rosa sembra non avere più alcun dubbio, tutto porta alla conferma che tra Cremonini e la Cardinaletti ci sia qualcosa di importante, che le prossime canzoni saranno piene d’amore e di progetti per il futuro. Ovviamente tutti attendono una conferma dai diretti interessati, magari anche solo un altro scatto insieme. Share the love, ovvero Condividi l’amore, non attendiamo altro.