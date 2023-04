Stefania Pezzopane è ancora innamorata, Simone Coccia è dispiaciuto

Per Simone Coccia Stefania Pezzopane è ancora innamorata, per questo è molto dispiaciuto

Mentre Stefania Pezzopane dopo Domenica In rilascia una nuova intervista a La Stampa dove racconta dei 9 anni con Simone Coccia e di quanto hanno dovuto combattere insieme contro cattiverie e moralismi lui svela altro. Niente di brutto, sono sempre un’ex coppia che sceglie il rispetto, ma Simone Coccia crede che Stefania Pezzopane sia ancora innamorata di lui. E’ una considerazione che gli causa dispiacere perché pensa stia soffrendo, perché l’ha vista piangere mentre raccontava la fine del loro amore. L’ex gieffino svela perché è finita, lo fa in un’intervista a Fanpage. E’ triste leggere le motivazioni della fine della loro storia d’amore, ma lui è sicuro, Simone Coccia non è più innamorato, la Pezzopane invece sta soffrendo.

La verità sul perché Stefania Pezzopane e Simone Coccia si sono lasciati

“È finita perché lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più. Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo rapporto a morire. Non c’erano più momenti da poter condividere, non c’era davvero più niente. Quando ce ne siamo accorti, abbiamo preso una decisione che entrambi riteniamo giusta” questa la verità di Simone.

“Se Stefania è ancora innamorata di me? Probabilmente sì. Mi dispiace moltissimo per questa situazione, sia per lei che per me” ed è davvero triste quando uno dei due è ancora molto innamorato.

Non c’è nessuno accanto a Coccia, nessun nuovo amore ma confida che è molrto corteggiato: “Ho ricevuto tante proposte sui social da quando sono tornato single. Niente che non mi aspettassi, hanno colto l’occasione per farsi avanti. Ma non ho risposto a nessuna. Rimarranno con un sogno – svela – Sono appena uscito da una relazione, non mi interessa avvicinarmi a un’altra donna. Devo prima superare questo dolore”.

Intanto, lei ha taggato il suo ex compagno mostrando l’intervista a La Stampa. Forse non è ancora pronta a dargli addio per sempre o forse hanno deciso di continuare a sentirsi. Magari non è davvero finita del tutto.