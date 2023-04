Stefania Pezzopane in lacrime: “Ecco perchè io e Simone ci siamo lasciati”

A Domenica In le lacrime di Stefania Pezzopane per la fine della sua storia d'amore con Simone Coccia: ecco che cosa è successo

Tra gli ospiti della puntata di Domenica IN del 16 aprile 2023 c’è stata anche Stefania Pezzopane. L’ex deputata è tornata in tv per parlare anche della fine della sua storia d’amore, durata quasi 10 anni, con Simone Coccia. 23 anni di differenza tra i due, tanti pregiudizi e una storia non semplice da gestire. Non è stato facile ma i due hanno lottato per anni per il loro amore. Ricorderete anche l’ingresso della ex senatrice del PD nella casa del Grande Fratello 15 con un discorso memorabile sulle donne, e le parole di supporto e amore per quello che era il suo fidanzato ( parliamo del 2018). A proposito di quel momento, la Pezzopane ha ricordato: “Anche lì dentro, nelle conversazioni tra concorrenti, venivo offesa anche per il mio aspetto fisico, che disturba non so perché”.

Oggi però quella storia resta solo un ricordo, perchè è finita e la Pezzopane in lacrime, nel salotto di Domenica IN, ha provato a spiegare i motivi della fine di questa storia d’amore.

Stefania Pezzopane e la fine della storia con Simone Coccia

Ripensando ai primi anni insieme con Simone Coccia, la Pezzopane ricorda di come non era facile gestire i paparazzi: “Già ai primi incontri venivamo fotografati e seguiti quasi con uno sguardo torbido degli altri. E lì si è creato il primo dubbio: ‘Cosa facciamo? Perché dobbiamo nasconderci?‘.” Non è stato per nulla facile gestire questa situazione: “Io ero oggetto di giudizi non su quello che facevo dal punto di vista politico, ma semplicemente per il fatto che ero impazzita. A me dicevano ‘si è rimbambita, si fa prendere in giro‘, a lui dicevano ‘lo fai per soldi’. Tutte cose stupide, che però hanno costituito una presenza scomoda e costante“.

Con le lacrime agli occhi e la voce rotta dall’emozione, davanti a Mara Venier l’ex senatrice ha poi spiegato perchè questa storia è arrivata al capolinea: “La storia d’amore che abbiamo vissuto è stata eccezionalmente bella, ma nell’ultima fase avevamo meno interessi comuni, pur volendoci molto bene e avendo molto rispetto uno dell’altro“. E ancora: ” Abbiamo convenuto che non stavamo più proteggendo il nostro amore. Abbiamo capito che dovevamo lasciarci con amore, senza farlo consumare. Negli anni ho ricevuto persino minacce di morte, ho fatto denuncia. Il nostro amore è stato molto sofferto, anche se non c’era una ragione“.