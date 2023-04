Totti ha ricevuto pressioni da Noemi Bocchi per il mantenimento dei figli? Il curioso retroscena

Noemi Bocchi aveva suggerito a Totti di versare molto meno per il mantenimento dei suoi figli?

Dopo la sentenza provvisoria sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la notizia che per il mantenimento dei loro figli l’ex capitano verserà 12.500 euro mensili all’ex moglie, spunta lo zampino di Noemi Bocchi. Arrivano ovviamente i pettegolezzi e Dagospia ipotizza che Noemi Bocchi abbia spinto per evitare una somma del genere. Non è una novità, il pettegolezzo sulle pressioni della nuova compagna di Totti c’è sempre stato ma adesso c’è un gossip più chiaro. I soliti bene informati ipotizzano che Noemi Bocchi voleva che Totti versasse ad Ilary Blasi 2 mila euro al mese per ogni figlio. La conduttrice dell’Isola dei famosi ha vinto, il giudice ha stabilito molto di più, ancora di più di quanto l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace aveva previsto che il suo assistito dovesse dare. Come è noto la De Pace ha lasciato l’incarico, a Totti non era piaciuto l’accordo che sembra prevedesse 12.000 euro mensili. Non c’era buon feeling tra legale e cliente ma oggi di certo l’ex calciatore deve dare ragione a chi ne sapeva molto di più di lui. Dietro tutto questo sembra ci sia davvero lo zampino della Bocchi.

Totti ha ascoltato i consigli di Noemi Bocchi

Ovviamente Totti ha intenzione di dare tutto il necessario e anche di più ai suoi figli ma evidentemente non riteneva necessario che a gestire i soldi per loro fosse Ilary. Alla fine la Blasi ha vinto e Totti e Noemi Bocchi hanno perso.

Dicono che il Pupone abbia ricevuto pressioni dalla compagna perché sarebbero alcune amiche di Noemi a raccontarlo, a parlare delle pressioni su Francesco per dare all’ex moglie solo 2mila euro al mese e non firmare quindi l’accordo che aveva preparato la De Pace. Insomma, forse se Totti avesse seguito la linea della De Pace adesso sarebbe già tutto concluso e avrebbe anche risparmiato. Toccano invece a lui anche le spese straordinarie per i figli, da suddividere al 75% per il padre e il 25% per la madre. Come è noto ad Ilary Blasi va anche la villa all’Euro e ovviamente la custodia dei tre figli. Sembra che all’inizio l’ex giallorosso aveva offerto 0 euro al mese per il mantenimento dei figli per poi proporne 6mila. In ogni caso ha perso.