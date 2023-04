Anche Noemi Bocchi taglia i capelli dopo Ilary Blasi, che coincidenza

Anche Noemi Bocchi ha tagliato i capelli e mostra sui social la sua chioma più bella che mai, dopo il taglio di Ilary Blasi

Sempre più bionde e sempre più simili? Ilary Blasi taglia i capelli e dopo qualche giorno lo fa anche Noemi Bocchi. Entrambe lo condividono sui social, Ilary Blasi prima del debutto con la nuova Isola dei famosi; Noemi Bocchi oggi, per ringraziare chi le ha reso per la prima volta capelli così sani e belli. Mostra le forbici, anche lei ha tagliato un po’ della sua chioma bionda, anche lei appare ancora più chiara, proprio come l’ex moglie del suo compagno. E’ solo una coincidenza? La conduttrice Mediaset ha dalla sua l’ironia e un reality show su Canale 5 seguitissimo; è capace di dire tutto e farsi perdonare tutto con il suo attuale sorriso. Noemi Bocchi non ha pensato che il collegamento dei capelli sarebbe stato molto facile? E’ già accaduto con i marshmallow poco tempo fa: Ilary ha pubblicato la foto nella cucina della villa all’Eur con la piccola Isabel che prepara una merenda poco sana, con i dolcetti di zucchero che il papà e Noemi Bocchi le hanno comprato durante la vacanza sulla neve. Poco dopo anche Noemi ha pubblicato sui social i marshmallow. Quante coincidenze!

Francesco Totti e Bastian Muller invece restano in silenzio

Bastian, il nuovo compagno della Blasi, non ha nulla da dire, lui è arrivato dopo la separazione tra Ilary e Francesco e in poco tempo ha conquistato tutta la famiglia, soprattutto la piccola Isabel. L’ex calciatore sa che in passato ha già detto troppo quindi adesso resta zitto. Qualche volta per lui parla qualche suo amico ma l’ex capitano della Roma non rilascia più interviste.

Quale sarà la prossima battuta, la prossima mossa, la prossima storia da mostrare? In tanti attendono la seconda puntata dell’Isola dei famosi per assistere ad altre frecciatine ma forse non ce ne saranno più. Ilary Blasi è soddisfatta, a meno che qualcuno non le dia modo di dire altro.