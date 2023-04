Ilary Blasi anche sui social: “Il meglio deve ancora venire”

E' impossibile fermare Ilary Blasi che anche sui social fa impazzire con "Il meglio deve ancora venire"

E’ L’Isola dei famosi 2023 che ci voleva per dimenticare il GF Vip ma soprattutto è la Ilary Blasi che nessuno si aspettava. La scorsa edizione era musona, annoiata, la nuova Ilary Blasi è sicura che “Il meglio deve ancora venire”. E’ la frase che ha scelto quest’anno ed è la frase che include tutto, la più positiva tra tutte. Tutti parlano di lei, delle frecciatine a Francesco Totti ma anche della conduzione spumeggiante a prescindere dal gossip e dalla sua vendetta. La conduttrice dell’Isola dei famosi ha scelto un look che nessuno si aspettava, per la prima puntata ha indossato una t-shirt bianca, una gonna lunga nera; certo poi ha aggiunto i guanti e il taglio di capelli biondissimi che ricordano Crudelia Demon. Ieri sera Ilary Blasi ha giocato con il trucco, con i capelli, con l’outfit, con un personaggio, si è divertita e ha fatto divertire. Dopo avere atteso gli ascolti tv della serata è apparsa sui social con la sua frase.

Ilary Blasi presenta i responsabili del suo look per L’Isola 2023

Molti pensano che non abbia davvero tagliato i capelli, che anche questa volta abbia scelto una parrucca, ma sembra invece che la chioma sia davvero la sua. C’è da scommettere che ogni settimana stupirà il suo pubblico in prima serata su Canale 5, che ogni volta si presenterà in modo diverso giocando con la sua immagine, con il make up, con i capelli.

“Il meglio deve ancora venire” è un’altra frecciatina all’ex marito? E’ molto probabile ma è anche la sua nuova vita, perché si aspetta ancora molto. E’ fidanzata con Bastian Muller, è felice, è in gran forma, non smette di sorridere, si diverte. E’ stato un anno complicato per Ilary Blasi ma se il peggio è passato può arrivare solo il meglio.

Qualcuno pensa che in questo momento Totti si stia mangiando i gomiti. Forse non è così, forse anche per lui c’è una nuova vita da vivere per sempre accanto a Noemi Bocchi. Magari anche per lui il meglio deve ancora venire ma Ilary può dirlo in tv davanti a tutti ricevendo applausi.