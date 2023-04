Sorride Ilary Blasi: l’Isola dei famosi parte col botto, Montalbano non brilla

Ottima partenza per l'Isola dei famosi con una media di 3 milioni di spettatori alla prima puntata: ecco i dati del 17 aprile 2023

2.9 milioni pari al 23.3% di share è questo il dato della prima puntata dell’Isola dei famosi 2023 che infiamma la prima serata di Canale 5. Il reality condotto da Ilary Blasi parte alla grandissima, fa anche meglio della finale del Grande Fratello VIP 7 e conquista il prime time della rete. Una prima puntata che di solito scorre parecchio noiosa per via delle presentazioni dei concorrenti ma che il pubblico ha invece apprezzato. Forse anche perchè Rai 1 ha scelto di spegnersi totalmente, con tre serate di repliche da offrire al suo pubblico? Il Commissario Montalbano non ha più l’appeal di un tempo come gli ascolti del 17 aprile 2023 relativi alla prima serata dimostrano. Ilary Blasi quindi torna e sorride con ascolti boom per la sua Isola dei famosi. Divertimento, allegria e leggerezza per il reality che terrà compagnia al pubblico fino a giugno. Qualcosa di nuovo e inedito, per lo meno…

Ma vediamo tutti i numeri della prima serata con gli ascolti del 17 aprile 2023, ricordando comunque che lo scorso anno, l’Isola era partita con ascolti più alti nonostante la concorrenza ancora più forte di Rai 1 e si era poi sgonfiata nel tempo per quello che riguarda i numeri.

Gli ascolti del prime time: ecco i dati del 17 aprile 2023

Il Commissario Montalbano – Gli Arancini di Montalbano ha appassionato 3.179.000 spettatori pari al 16.61%. Non un dato brillante per Rai 1 subissata tra l’altro di critiche da parte del pubblico che ad aprile si aspetta di vedere novità, non di fare indigestione di repliche. 2.9 milioni pari al 23.3% di share è il dato invece della prima puntata dell’Isola dei famosi 2023.

Su Rai2 Napoletano? E famme ‘na pizza fa molto bene con una media di 1.824.000 spettatori pari al 9.62% di share (presentazione di 5 minuti: 912.000 – 4.21%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.508.000 spettatori pari ad uno share del 7.85% (presentazione. 1.433.000 – 6.65%). Rai 3 e Rai 2 ottimi risultati al lunedì sera.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ottiene sempre un buon risultato con una media di 785.000 spettatori con il 4.72% (presentazione di 20 minuti: 808.000 – 3.76%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 675.000 spettatori con il 4.54% di share. Su La7 Le regole della casa del sidro ha registrato 457.000 spettatori con uno share del 2.54%. Su Tv8 007 – Casino Royale segna 465.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha raccolto 444.000 spettatori con il 2.3%.