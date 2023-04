Ilary Blasi felice ma non troppo per la villa all’Eur: le costa tantissimo al mese

Ilary Blasi ha ottenuto la mega villa all'Eur ma potrebbe avere difficoltà perché già solo l'ultima bolletta della luce è spaventosa

Ilary Blasi ha strappato la villa all’Eur a Francesco Totti, la prima sentenza provvisoria per il divorzio ha assegnato a lei la super villa ma la conduttrice è felice solo fino a un certo punto. La villa che hanno voluto insieme e dove abitavano insieme è meravigliosa ma la gestione è davvero incredibile, costa ben 30mila euro al mese. Quindi, adesso c’è da fare i conti in tasca e li fanno entrambi. I pettegoli pensano che Totti speri che l’ex moglie prima o poi gli lasci la villa perché è davvero onerosa la manutenzione. E’ il Corriere ad ipotizzare che sono necessari tutti quei soldi al mese. E’ una villa che ha un valore stimato di 18 milioni dove c’è davvero tutto e anche di più. E’ Francesco Totti il proprietario ma ci vivrà Ilary Blasi con i tre figli, tutti sotto la sua custodia.

La meravigliosa villa di Ilary Blasi e Francesco Totti

Nei video e nelle varie foto in questi anni abbiamo visto vari angoli della villa, solo angoli perché è davvero spettacolare e ogni volta sembra saltare fuori una nuova stanza. Sono infatti ben 25 stanze, non mancano la spa, il campo da calcio, ovviamente una bellissima piscina, c’è anche un macchinario per la differenziazione dei rifiuti. I costi sono quindi altissimi, sembra che una delle ultime bollette pagate sia stata di ben 10 mila euro. E’ solo l’inizio perché c’è da pagare il giardiniere, ci sono gli addetti alla sicurezza, chi si occupa dell’interno della casa. Adesso è Ilary Blasi a dovere pagare tutto questo, tranne ovviamente le spese straordinarie, almeno così riporta la cronaca rosa.

A questo punto, sempre il gossip, suppone che la conduttrice dell’Isola dei famosi 2023 potrebbe lasciare la casa all’ex marito. Cristian, Chanel e Isabel rimarrebbero sempre sotto la custodia della madre ma a loro non farebbe piacere lasciare la mega villa. Intanto, anche Francesco Totti vuole ritornare all’Eur per stare più vicino ai suoi tre figli, soprattutto la più piccola. Per Cristian e Chanel è semplice spostarsi e andare dal padre, sono autonomi, la piccolina invece potrebbe vedere meno spesso il papà a causa della distanza.