Claudia Gerini messa male in amore, ecco come vorrebbe il suo uomo

Claudia Gerini è single, ammette che è messa male in amore, spiega come vorrebbe il suo uomo che non trova

Claudia Gerini ha un po’ di problemi in amore, è single e a 51 anni vorrebbe invece vivere una bellissima storia d’amore. Non è fortunatissima l’attrice che più volte ha vissuto storie intense ma alla fine sono diventati tutti suoi amici. Anche il ritorno di fiamma con l’ex compagno Simone Clementi non esiste e la Gerini lo conferma alla rivista Gente: “Io dei miei ex rimango amica. Siamo usciti, ma non ci siamo rimessi assieme”. Si prende un po’ in giro da sola o forse ci sta pensando davvero, Claudia Gerini dice che forse dovrebbe andare a Berlino o a Parigi perché a Roma non trova nessuno che le piaccia. Fa sorridere come alcune dei personaggi interpretati e suggerisce al giornalista di scrivere che è davvero messa male in amore.

Claudia Gerini triste, è single

“Non c’è nessuno che mi piace. A Roma in questo momento non c’è gran fermento. Sarà quello? Forse bisogna andare a Berlino o a Parigi? Forse in Texas, qualche bel cowboy vecchia maniera…” ironica aggiunge che le amiche di Los Angeles le hanno parlato di Raya, la app americana solo su invito, quella che fissa gli appuntamenti tra famosi. “Devo capire come funziona” ma di certo scherza, non ha intenzione di iscriversi davvero.

Sta per uscire il suo primo libro: “Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice”. Claudia Gerini si racconta e nel libro confida: “Io sono come un cavallo di razza, bisogna sapermi domare, addomesticare, farmi correre libera, ma anche tenermi, in equilibrio di libertà e presenza”. E’ del segno del Sagittario per questo usa la metafora del cavallo. “A me piace essere libera, viaggiare… faccio un tipo di lavoro per cui incontro molte persone e devo avere vicino un uomo che capisca questo mio bisogno di indipendenza e di libertà, ma che poi, quando stiamo assieme, sappia il fatto suo”.

Che uomo cerca la Gerini? “Un uomo con personalità, che non lasci decidere solo me. Odio quelli del ‘facciamo come vuoi tu, amore’. A me piace il ‘facciamo come vogliamo noi due’” ma ci vuole una buona dose di fortuna per trovarlo.