Sophie Codegoni, sta arrivando la data del parto: “Pancione gigante”

Sophie Codegoni svela la data del parto, manca pochissimo, il pancione è enorme

La data del parto per Sophie Codegoni è sempre è più vicina e intanto le voglie aumentano. La dolce e giovanissima mammina svela sui social la data del parto. In un anno la sua vita è cambiata tantissimo e adesso non vede l’ora di avere la sua bambina tra le braccia. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano saranno mamma e papà tra meno di un mese ma l’ex gieffino ha già un figlio, per la sua compagna è la prima gravidanza. Guarda il suo pancione e scopre che in tre giorni è diventato enorme, gigante. L’ultimo mese i gravidanza è così e alla Codegoni manca meno di un mese alla nascita della figlia. “E’ letteralmente gigante” esclama ironica e felice. Mancano 24 giorni al parto, Sophie Codegoni svela la data esatta, il 15 maggio 2023. Sarà quindi un parto cesareo?

Sophie Codegoni e la data del parto

In primo piano c’è il suo pancione, impossibile nasconderlo e lei scherza: “Qualcuno qui si è mangiato un cocomero intero… E’ gigante ma da tre giorni mi è esplosa la pancia”. Tutto normale, anche l’insonnia evoglie. E se di notte sogna i bomboloni alla crema al mattino non può che mangiarli accompagnando con un bel latte macchiato. La meraviglia della dolce attesa è anche questo ma lei nonostante le sue voglie resta in forma, avrà poi tutto il tempo per perdere i chiletti in più.

Come sempre non mancano le critiche, tra i tantissimi complimenti per la sua bellezza e gli auguri per la vicinissima nascita c’è anche chi fa notare che i pancioni sono sempre più esposti, che anche essere incinta e mostrare tutto è diventato un lavoro. “Copriti ,foto di cattivo gusto ,il pancione è una cosa privata ,non occorre mostrarlo” scrive qualcuno. Ma perché la gente è diventata così cattiva? Non c’è niente di più bello di una mamma in dolce attesa, che ha avuto la fortuna di vivere i mesi di gravidanza in piena salute e in gran forma.